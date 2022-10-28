Türkiye ve Özbekistan’daki şirketler arasında ticari işbirliği

Türkiye ve Özbekistan arasında ekonomik, ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla Sanayi Ticaret Konfederasyonu (SANKON) ve Özbekistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nce ‘Ekonomik İşbirliği’ toplantısı düzenlendi.

Ankara’da özel bir otelde gerçekleşen ‘Türkiye-Özbekistan Ekonomik İşbirliği’ toplantısına katılım geniş oldu. Çok sayıda şirketin katılım sağladığı programda, karşılıklı ticari işbirliği anlaşmaları yapıldı. İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla düzenlenen toplantıya katılan SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ve Özbekistan’ın Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Maşrab Mamirov ile diplomat Hurşid Rahmanov, programın açılış konuşmalarını gerçekleştirdiler.