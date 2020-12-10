Türkiye ve İtalya arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmek amacıyla JETCO toplantısı düzenlendi

Türkiye ve İtalya arasındaki ikili ticaret ilişkilerini geliştirmek amacıyla Türkiye İtalya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) toplantısı düzenlendi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “20 milyar dolar mertebesinde seyreden ikili ticaret hacmini en kısa sürede 30 milyar dolar seviyesine çıkarabilmeyi arzu ediyoruz” dedi.

JETCO 2. dönem protokolünün de imzaladığı toplantı, pandemi nedeniyle video konferans yöntemiyle yapıldı. Ticaret Bakanlığında düzenlenen imza törenine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yanı sıra İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ve çok sayıda firma yetkilisi katıldı.

İtalya ile dengeli bir ikili ticaret olduğunun altını çizen Bakan Pekcan, ”İtalya en önemli ticaret ortaklarımızdan bir tanesi. İhracatımızda 3’üncü, ithalatımızda ise 4’üncü sırada yer alması, İtalya’nın stratejik önemini ve İtalya ile ticari ilişkilere verdiğimiz değeri somut bir şekilde ortaya koymaktadır. İtalya ile oldukça dengeli bir ikili ticaret yapısına sahibiz. 20 milyar dolar mertebesinde seyreden ikili ticaret hacmini en kısa sürede 30 milyar dolar seviyesine çıkarabilmeyi arzu ediyoruz. Sadece ticarette değil, karşılıklı yatırımlarda da İtalya’yı stratejik bir ortak olarak görmekteyiz” şeklinde konuştu.

“Farklı fırsatları birlikte değerlendirerek ortak fayda temelinde yeni projelere imza atabiliriz”

Türkiye-İtalya ikili ilişkilerinin önemine vurgu yapan Pekcan, ”Bildiğiniz üzere Türkiye, genç ve iyi eğitimli nüfusunun yanında güçlü ve dinamik bir üretim altyapısına sahiptir. Yenilikçiliğe, katma değere ve tasarıma önem veren bir şekilde üretim tecrübemizi her geçen gün geliştiriyoruz. Bu da İtalyan ve Türk firmaları için pek çok sektörde ortak yatırım, ortak iş ve ortak ticaret fırsatları anlamına gelmektedir. Farklı fırsatları birlikte değerlendirerek ortak fayda temelinde yeni projelere imza atabiliriz. Bugünkü etkinliğimizin de bu doğrultuda önemli katkı sağlamasını umuyorum” ifadelerini kullandı.

JETCO ve işbirliği hakkında değerlendirme yapan Ticaret Bakanı Pekcan, ”Pandemi koşullarına rağmen bu yıl içerisinde İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sayın Luigi Di Maio’nun 19 Haziran 2020 tarihinde Türkiye’ye yaptığı ziyaret ve yine Temmuz ayında düzenlediğimiz JETCO hazırlık toplantısı bizler için önemli ve değerli gelişmelerdi. Bugünkü JETCO toplantımız ile bu çalışmaları bir adım daha öteye taşımış bulunuyoruz. JETCO toplantımız çerçevesinde resmi ve teknik düzeyde çeşitli iş birliği konuları ele alındı. Önümüzdeki dönemlerde de aynı azim ve kararlılıkla ikili ilişkilerimizi geliştirmek adına somut adımlar atmaya devam etmeliyiz. Türkiye olarak ikili ilişkilerimizi geliştirme anlamında alınacak her inisiyatife destek olmaya hazırız” dedi.

Karşılıklı imzaların atılmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.