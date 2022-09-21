Türkiye ve İngiltere işbirliğini geliştirecek imza

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI), Türkiye ve İngiltere arasında standardizasyon faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla mutabakat zaptı imzaladı. Zaptı değerlendiren TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, “Enstitümüz, yurtdışında büyüyen etki alanı, uluslararası akreditasyonu, sahip olduğu tecrübe ve deneyim ile kendi coğrafyasındaki ülkelere ve diğer dünya ülkelerine öncülük etmektedir. İmzaladığımız mutabakat zaptı ile ülkemizin rekabet gücünü artıracak, uluslararası düzeyde ticaretini kolaylaştıracağız. Standardizasyon ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerimizi de uluslararası alanda tercih edilen bir kuruluş olarak devam ettireceğiz” dedi.

Türkiye’nin en büyük, dünyanın sayılı uygunluk değerlendirme kuruluşlarından olan TSE, farklı ülkelerdeki iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. TSE ve BSI arasında standardizasyon alanında işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin Mutabakat Zaptı Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) Genel Kurul Toplantısının yapıldığı Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dhabi kentinde imzalandı. Zapta imzaları Türk Standardları Enstitüsü Başkanı Mahmut Sami Şahin ile İngiliz Standartlar Enstitüsü Genel Müdürü Scott Steedman attı.

Bilgi paylaşımı yapılacak

Atılan imzalarla Türkiye ve İngiltere’nin standardizasyon faaliyetleri ve programlarına yönelik TSE ve BSI arasında görüş alışverişi ile bilgi paylaşımı teşvik edilecek. Her iki kurum standartları geliştirmek ve teşvik etmek için birlikte çalışacak.

Eğitimlerle teknik uzmanlarını geliştirecek olan TSE ve BSI, ulusal standardizasyon faaliyetleri ve programları hakkında fikir alışverişi yapacak. Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) başta olmak üzere uluslararası ve bölgesel standardizasyon kuruluşlarının faaliyetleri, çalışmaları ve programları hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

İklim değişikliği için birlikte çalışacak

Türkiye ve İngiltere uzmanları arasında diyalogları kolaylaştıracak olan TSE ve BSI, işbirliğini teşvik etmek için karşılıklı bilgi alışverişi ve ortak girişimler de dahil olmak üzere ikili ilişkiler kuracak. Alanlarında araştırma yapacak ve karşılıklı toplantılar düzenleyecek olan iki kurum; Londra Deklarasyonu’nu destekleyen uluslararası standartların geliştirilmesi ve iklim değişikliğinin dikkate alınması için faaliyette bulunacaklar

“İmzaladığımız bu mutabakat ülkemizin rekabet gücünü artıracak”

ISO Genel Kurul Toplantısının yapıldığı Abu Dhabi’de mutabakat zaptını değerlendiren TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, “Onlarca hizmet alanında görev ve sorumlulukları olan TSE, standardizasyon ve uygunluk değerlendirme hizmetleri ile sanayicilerimizin küresel pazarlarda önlerine çıkan kapıları açma rolü üstlenmiştir. Enstitümüz, yurtdışında büyüyen etki alanı, uluslararası akreditasyonu, uygunluk değerlendirme hizmetleri, sahip olduğu tecrübe ve deneyim ile hem kendi coğrafyasındaki ülkelere hem de diğer dünya ülkelerine öncülük etmektedir. İmzaladığımız bu mutabakat ile ülkemizin rekabet gücünü artıracak, uluslararası düzeyde ticaretini kolaylaştıracağız. Standardizasyon ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerimizi uluslararası alanda tercih edilen bir kuruluş olarak devam ettireceğiz. Yaptığımız çalışmalar ile ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacağız” dedi.