Türkiye ve İllere göre Dış Ticaret İstatistikleri, Nisan 2022

Kocaeli ilinde Nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %41,7 arttı, ithalat % 35,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Kocaeli ilinde ihracat 2022 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %41,7 artarak 1 milyar 490 milyon 672 bin dolar, ithalat % 35,2 artarak 1 milyar 680 milyon 168 bin dolar olarak gerçekleşti.

Sakarya ilinde Nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat % 9,9 arttı, ithalat % 5,3 azaldı.



Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Sakarya ilinde ihracat 2022 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,9 artarak 532 milyon 616 bin dolar, ithalat % 5,3 azalarak 271 milyon 440 bin dolar olarak gerçekleşti.

Düzce ilinde Nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat % 42,6 arttı, ithalat % 44,6 arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Düzce ilinde ihracat 2022 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre % 42,6 artarak 34 milyon 670 bin dolar, ithalat % 44,6 artarak 26 milyon 475 bin dolar olarak gerçekleşti.

Bolu ilinde Nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat % 1,1 azaldı, ithalat % 44,2 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Bolu ilinde ihracat 2022 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre % 1,1 azalarak 18 milyon 584 bin dolar, ithalat % 44,2 azalarak 8 milyon 010 bin dolar olarak gerçekleşti.

Yalova ilinde Nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat % 181,4 arttı, ithalat % 46,8 arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Yalova ilinde ihracat 2022 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre % 181,4 artarak 129 milyon 509 bin dolar, ithalat % 46,8 artarak 97 milyon 341 bin dolar olarak gerçekleşti.