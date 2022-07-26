Türkiye Ürün İhtisas Borsası Elektronik Ürün Senedi Piyasası 3 yaşında

Tarladan sofraya gıda tedarik zincirinin dijitalleşmesi ve sözleşmeli tarımın gelişmesi gibi amaçları olan Türkiye Ürün İhtisas Borsası Elektronik Ürün Senedi Piyasası üçüncü yılını doldurdu.

Tarım üretici ve tüketicilerini merkezi bir platformda bir araya getirerek, tarım sektörü ve ekonomisinin istikrarlı büyümesine destek olmak üzere 26 Temmuz 2019 tarihinde faaliyete geçen Türkiye Ürün İhtisas Borsası Elektronik Ürün Senedi Piyasası (TÜRİB ELÜS), üçüncü yılını doldururdu.

Elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin ticaretinin yürütülmesini sağlamak üzere borsacılık faaliyetinde bulunan TÜRİB’in faaliyete geçmesiyle, ülkenin dört bir yanındaki alıcı ve satıcıların elektronik ürün senedi alım satımını tek ve ulusal bir elektronik platform üzerinden şeffaf ve güvenli bir şekilde yapabilmesi sağlandı.

TÜRİB, tarladan sofraya gıda tedarik zincirinin dijitalleşmesi, elektronik ürün senedinin (ELÜS) yaygınlaştırılması, sözleşmeli tarımın gelişmesi, lisanslı depoculuğun yaygınlaştırılması gibi alanlarda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi paydaşları ile iş birliğini sürdürüyor. Faaliyete geçişinin üçüncü yılında ELÜS piyasasında kayıtlı çiftçi, tüccar ve sanayicileri de kapsayan yatırımcı sayısı, üç katın üzerinde artarak 135 bine ulaşırken, Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nda (TÜRİB) işlem gören ürünlerin saklandığı lisanslı depo kapasitesi ise iki katın üzerinde artarak 8,4 milyon tona çıktı. Lisanslı depo işletme sayısı Temmuz 2022 itibarıyla 159’a yükselmiş olup, bu işletmeler 41 il, 121 ilçe ve 225 lokasyonda hizmet vermektedir.

Toprak Mahsulleri Ofisi de görev alanındaki stratejik ürünlerde TÜRİB üzerinden ELÜS alım ve satımını aktif bir şekilde sürdürüyor. Hem anlaşmalı işlem hem de sürekli müzayede şeklinde işlemler gerçekleştiriyor. TÜRİB’in 3 yıllık faaliyet döneminde işlem hacmi 55 milyar TL’yi, işlem miktarı ise 20 milyon tonu aşarken, işlemlerin büyük kısmı özel sektör tarafından gerçekleştirildi. TÜRİB’de işleme açık 17 ürüne konu ELÜS’lerin tamamında işlem gerçekleşti.

TÜRİB ELÜS işlem platformuna yatırımcı kayıtları, acente olan 112 adet ticaret borsası üzerinden yapılmakta olup, ELÜS işlemleri yatırımcıların 25 banka ve aracı kurum nezdindeki hesapları üzerinden Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Takasbank iş birliği ile gerçekleştiriliyor.