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Türkiye tüm dünyaya yüksek standartta bez maske üretecek

Ticaret Bakanlığı’nın çok kullanımlık bez maske ihracatına izin vermesinin sektörde büyük memnuniyet yarattığını belirten İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe: "Hazır giyim ihracatçısının önü açıldı, Türkiye tüm dünyaya yüksek standartta bez maske üretecek."

Türkiye tüm dünyaya yüksek standartta bez maske üretecek

Ticaret Bakanlığı’nın çok kullanımlık bez maske ihracatına izin vermesinin sektörde büyük memnuniyet yarattığını belirten İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe: "Hazır giyim ihracatçısının önü açıldı, Türkiye tüm dünyaya yüksek standartta bez maske üretecek."

13 Mayıs 2020 Çarşamba 16:31
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Türkiye tüm dünyaya yüksek standartta bez maske üretecek

İhracat süreçlerinde firmaların yanında olacaklarını bildiren Mustafa Gültepe, “Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihraç edeceğimiz maskelerin testlerini İHKİB’in iştiraki EKOTEKS laboratuvarlarında yapacağız. Firmalarımızın herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için ürünlerini ihracat öncesi mutlaka EKOTEKS laboratuvarlarında testten geçirtmelerini öneriyoruz” dedi.

Ticaret Bakanlığı’nın çok kullanımlık maske ihracatını serbest bırakması sektörde büyük bir memnuniyet yarattı. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, işletmelerin kapasitelerinin yüzde 15 – 20’sini çok kullanımlık maske üretimine ayıracaklarını, kararın sektörün istihdamına da olumlu katkı yapacağını söyledi.

Salgın döneminde ürettiği maskeleri dünyanın dört bir yanına ihraç eden Türk hazır giyim sektörü normalleşme sürecinde ihtiyaç duyulan çok kullanımlık, yıkanabilir bez maskeler konusunda da önemli bir adım attı. Ticaret Bakanlığı, üretim standartları belirlenen bez maskelerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan (TİTCK) onay alınmaksızın ihracatına izin verdi.

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe konuyla ilgili yazılı açıklamasında çok kullanımlık bez maske ihracatının sektörün en önemli taleplerinden biri olduğunu hatırlattı. Hazır giyim siparişlerinin durması nedeni ile yüzlerce firmanın maske ve tulum gibi tıbbi malzeme üretimine başladığını bildiren Gültepe şöyle devam etti:

123 MİLYON DOLARLIK MASKE VE KORUYUCU GİYSİ İHRACATI GERÇEKLEŞTİRDİK

“Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyada maskeye çok yoğun bir talep var. Salgın nedeniyle Türkiye’nin genel hazır giyim ihracatı ilk 4 ayda yüzde 20,1 daralırken maske ve koruyucu kıyafet ihracatında büyük sıçrama oldu. 1 Ocak - 12 Mayıs tarihleri arasında maske ve koruyucu kıyafet ihracatı yüzde 585 artışla 123 milyon dolara yükseldi.  Türkiye olarak söz konusu dönemde 30,3 milyon dolarlık maske, 92,7 milyon dolarlık da koruyucu giysi ihracatı gerçekleştirdik.  

Orta ve uzun vadede de devam edecek görünen bu talebi fırsata dönüştürmek isteyen Çin, Bulgaristan ve Romanya gibi ülkeler maske fabrikası kurmak için hazırlık yapıyor. Oysa Türkiye’de üretime hazır ve çok güçlü bir alt yapı var. Biz bu potansiyeli kullanarak rakip ülkeler pazara girmeden satışa başlamak istiyoruz. Yüksek standarda sahip bez maske üretimine yönelik  girişimlerimiz çok hızlı bir şekilde sonuç verdi. Çok kullanımlık bez maskelerin standartları belirlenerek ihracatın önü açıldı. Ben destekleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’a ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a sektörüm adına teşekkür ediyorum.

BEZ MASKE İHRACATI SEKTÖRÜN İSTİHDAMINA DA OLUMLU KATKI YAPACAK

İşletmelerimiz kapasitelerinin yüzde 15 – 20’sini bu işe ayıracakları için istihdamımız da olumlu etkilenecek. Biz ihracat süreçlerinde firmalarımızın yanında olacağız. İhraç edilecek maskelerin testlerini İHKİB’in iştiraki EKOTEKS laboratuvarlarında yapacağız. Firmalarımızın herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için ürünlerini ihracat öncesi mutlaka EKOTEKS laboratuvarlarında testten geçirtmelerini öneriyoruz.”

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