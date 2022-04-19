Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı: 'Bir alkol grubuna zam geldi'

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir içki grubuna zam geldiğini duyurdu.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla, elma, armut ve bal şarabı gibi fermente edilmiş içeceklerde maktu ÖTV tutarı artırılmıştı. Kararla İçeriği 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olan tütünlerde vergi oranı yüzde 55, asgari maktu vergi tutarı 0,0921 ve maktu vergi tutarı 0,8370 oldu.

Aybaş, bu kararın ardından 2 markada içeceklere gelen zammı paylaştı.

Buna göre aynı şirkete ait iki ürüne 5 lira zam yapıldı.

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