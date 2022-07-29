Türkiye Sigorta’dan Sevimli Dostlara Özel Sigorta

Sempati Evcil Hayvan Sigortası, 6 ay – 10 yaş arası kediler ve 6 ay – 8 yaş arasındaki köpekler için birçok hastalıktan acil durumlara kadar çeşitli teminatlar sunuyor.

Sempatik dostlara güvence sunan yeni ürüne dair Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli şunları söyledi: “Evcil hayvan sahipliği, özellikle pandemi sürecinde büyük artış gösterdi ve yuvamızdaki sevimli dostlarımızın sağlığı daha da önem kazandı. Biz de Türkiye’nin dört bir yanında her ihtiyaca yönelik çözümler sunan bir kurum olarak standart ve geniş kapsamlı Sempati Evcil Hayvan Sigortası ürünümüzle sevimli dostlarımıza güvence sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

Sempati Evcil Hayvan Sigortası sadece anlaşmalı veteriner kliniklerinde değil, tüm veteriner kliniklerinde geçerli olan, standart ve geniş kapsamlı olmak üzere 2 paket seçeneği sunuyor.

Sempati Evcil Hayvan Sigortası’nın standart kapsamlı paketi; anlaşmalı kurumlarda yüzde 20, anlaşmasız kurumlarda ise yüzde 30 katılım payıyla trafik kazası, yüksekten düşme, herhangi bir kaza veya enfeksiyon sebebiyle oluşacak göz sorunları, koma hali, nöbet geçirme, böcek ısırması, yabancı cisim yutma, boğulma tehlikesi gibi durumlarda gereken acil tedavi masraflarını ve evcil hayvanın üçüncü şahıslara verebileceği zararları kapsıyor. Acil durumlarda yapılacak muayene, tetkik, tedavi ve ameliyatlar için bekleme süresi 15 gün olarak belirleniyor.

Geniş kapsamlı pakette, standart paketten farklı olarak acil olmayan sağlık sorunları için ayakta veya yatarak yapılacak muayene, tetkik, tedavi ve ameliyat masrafları teminat altına alınıyor ve 3 ay bekleme süresi uygulanıyor.

Son olarak, Sempati Evcil Hayvan Sigortası, kedi-köpeklerin sağlık sorunlarının yanı sıra tüm ihtiyaçlarına çözüm sunabilmek adına, anlaşmalı kurumlarda geçerli olmak üzere ücretsiz mikroçip implantasyonu, yılda bir defaya mahsus tırnak kesimi, göz ve kulak temizliği, pet kuaförlerde ve pet otellerinde indirimler gibi ek hizmetleri de içeriyor. Türkiye Sigorta, patili dostların her zaman yanında olmaya devam edecek.