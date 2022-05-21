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Türkiye Sigorta’dan ESİB’in eğitim projelerine destek

Gücünü adından alan Türkiye Sigorta, Esnafın Sigorta ve Risk Yönetimi Bilincini Güçlendirme Eğitimleri (ESİB) projesi kapsamında ekonominin bel kemiği olan esnafla bir araya gelirken, esnaf ve zanaatkâra iş yeri sigortaları ve poliçeleri üzerine eğitim verdi.

Ekonomi 21.05.2022, 09:19
Türkiye Sigorta’dan ESİB’in eğitim projelerine destek

Sigorta deneyimini ‘sonradan önceye’ taşıma vizyonuyla hareket eden Türkiye Sigorta, sigorta okuryazarlığını toplumun her kesimine yaymak için var gücüyle çalışıyor. Bu vesileyle 15 Mayıs Pazar günü, Esnafın Sigorta ve Risk Yönetimi Bilincini Güçlendirme Eğitimleri (ESİB) projesi çerçevesinde şirket, Türkiye’nin en köklü ve en geniş meslek grubu olan esnaflar için gerçekleştirilen eğitim programının sponsorları arasında yer aldı. Program kapsamında Türkiye Sigorta Pazarlama Müdürü Gökay Bilici tarafından iş yeri sigortaları ve poliçeleri üzerine verilen eğitimle esnaf ve zanaatkârlar, olası risk ve tehditlere karşı bilgilendirilmiş oldu.

Güçlü deneyimini esnaf ve zanaatkârlarla paylaştı

Sigorta okuryazarlığının toplumda yaygınlaşması için sigorta sektörünün en geniş katılımlı eğitim seferberliği olarak planlanan ESİB’de, risk yönetimi eğitiminin yanı sıra esnafın ihtiyaç duyduğu sigorta branşları ve ürünlerinin tanıtımı da gerçekleştiriliyor. Esnafın Sigorta ve Risk Yönetimi Bilincini Güçlendirme Eğitimleri (ESİB), ekonominin ve sosyal hayatın temel direği olan esnafların karşı karşıya kaldığı ya da kalabileceği risklerin farkındalığı açısından çok kıymetli bir eğitim sunuyor. 

Hasar anında yapılması gerekenler konusunda bilgi almak, olası risklerden evvel tedbir almasına yönelik risk bilincini geliştirmek amacıyla düzenlenen bu ücretsiz eğitimler esnafın sigorta konusunda bilinçlendirirken, Türkiye Sigorta da iş yeri sigortaları ve poliçeleri konusundaki güçlü deneyim ve know-how’ını esnaf ve zanaatkârlara aktarmış oldu. 

2 milyondan fazla esnafa ulaşmayı hedefleyen proje, TSB Başkanı Atilla Benli ve TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’in 17 Mart 2022’de imzaladığı protokolle hayata geçirilmişti.

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