Türkiye Sigorta’dan “Biz Türkiyeyiz” Reklam Filmi

ürkiye Sigorta, birleşme sonrasındaki 1. yılında, ‘Biz Türkiyeyiz’ ana temasıyla hazırladığı 2021 yılı faaliyet raporu reklam filmini yayınladı. Finar Kurumsal İletişim Çözümleri ve Anadolu Ateşi iş birliğiyle hayata geçen reklam filminin başrolünde yer alan Türkiye Sigorta çalışanları, bir arada olmaktan doğan sinerjilerini ve güçlerini sahnede de gösterdiler.

Türkiye Sigorta, finansal bilgisi olsun ya da olmasın herkes için okunabilir ve dikkat çekici bir faaliyet raporu oluşturmayı amaçladı. Proje kapsamında; Türkiye Sigorta çalışanları, kurumsal performanslarını ülkenin eşsiz kültürünü ve Anadolu’nun ruhunu yansıtan halk oyunlarıyla anlatmak için yönetmenliğini Mustafa Erdoğan’ın üstlendiği Anadolu Ateşi dansçılarıyla sahne alarak, Türkiye’nin yedi bölgesinin danslarını icra ettiler.

“Filmimiz, rakamların ötesinde ‘bizi’ anlatan en güçlü göstergelerden”

Türkiye Sigorta Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Selda Çamlıbel projeyle ilgili şöyle konuştu: “Türkiye Sigorta olarak birleşme sonrasındaki 1. yılımızda kuruluş ilkelerimizin en önemlisi olan yenilikçi ve öncü şirket vizyonumuza hizmet edecek bir faaliyet raporu hazırlamayı hedefledik. Faaliyet raporu reklam filmimiz, rakamların ötesinde kurumsal değerlerimizi ete kemiğe büründürerek ‘bizi’ anlatan en güçlü göstergelerden biri olurken, sektörümüzde bir ilke imza atmanın da haklı gururunu yaşadık. Proje için Anadolu Ateşi’nin Ankara, İstanbul ve İzmir’deki sanat akademileri iki gün boyunca provalar için tahsis edildi. Çalışma arkadaşlarımıza provalarda, her stüdyoda iki koreograf ve bir asistan hoca eşlik etti. Yedi farklı yöre dansı 20 ve 30’ar saniye temsil edildikten sonra tüm katılımcıların iştirak ettiği bir final dansı yapıldı. Bu dansa da ‘TÜRKİYE DANSI’ dedik. Bir araya geldiğimizde neleri başarabileceğimizi gösteren faaliyet raporu filmimizi 11. Sigorta Haftası içinde TV ve dijital medyada yayınladık.”

Türkiye Sigorta’nın 11. Sigorta Haftası’nı da kutladığı 2021 faaliyet raporu reklam filmi, birçok TV ve radyo kanalı başta olmak üzere Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Ayrıca, 2021 yılı için hazırlanan faaliyet raporu, görsel ve QR kod yerleşimleriyle 3 boyutlu olarak tasarlandı.