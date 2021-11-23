Türkiye Sigorta üst yönetimi strateji toplantısında buluştu

Sigorta sektörünün lider şirketi Türkiye Sigorta'nın ‘Sigorta ve Ötesi’ temasıyla düzenlediği buluşmada üst yönetim; toplantı ve workshop’ların yanı sıra jeep ile safari turundan nefes terapisine, zeytin hasadından doğa yürüyüşlerine kadar çok sayıda etkinlikte keyifli zaman geçirdiler. Kuzey Ege’nin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini keşfederek; farklı lezzetleri deneyimlediler.

Sigortacılığın yeniden tanımlanmasında öncü olmak üzere yola çıktıklarını belirten Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli; “Türkiye’nin sigortası olmak için 2020 Eylül ayında yola çıktık. Pandemi sonrası hasar frekanslarının yükselmesine, yangın ve doğal afetlerle dolu bir yıl geçirmemize rağmen, üretimde ve kârlılıkta aldığımız aksiyonlar sonucu liderliğimizi pekiştirdik” dedi.

Sigortacılık dünyasında geleceği yakalamak için teknolojiyi kullanmanın önemine değinen Atilla Benli; “Artık rakiplerimiz sigorta şirketleri değil teknoloji şirketleri. Müşterilerimizin de dağıtım kanallarımızın da ihtiyaç ve beklentileri özel. Bu iklimde mevcut rafa koyduğumuz ürünler ya da standart hizmet modelleri ile ilerleyemeyiz. Müşterilerimize sadece üretim ve hasar anında dokunduğumuz bir dünyada yaşama şansımız bulunmuyor. Müşteri beklentilerinin hızla evrildiği, rekabetin anlamını değiştirdiği bu dönemde; sigortayı somutlaştırmak üzere ürünlere değil, müşteri ve kanallarımızın bağlılığını artıracak çözümlere odaklanmalıyız” diye sözlerine devam etti.

Mottosu “Katıl, Farkında Ol ve Dönüştür” olan toplantıda Türkiye Sigorta üst yönetimi çalışan, müşteri, kanal, yenilikçi çözümler, operasyonel mükemmeliyet ve analitik stratejik odak alanlarında tasarımsal düşünce tekniğini kullanarak fikirler ürettiler.