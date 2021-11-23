banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Cem Uzan'dan dolar yorumu!
Cem Uzan'dan dolar yorumu!
Instagram'daki özellik artık WhatsApp'ta
Instagram'daki özellik artık WhatsApp'ta
Yağ ve şekerden sonra bir ürüne daha kota geldi!
Yağ ve şekerden sonra bir ürüne daha kota geldi!
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?

Türkiye Sigorta üst yönetimi strateji toplantısında buluştu

Türkiye Sigorta üst yönetimi; yeni dönem stratejileri, etkin insan kıymetleri yönetimi ve daha verimli iş süreçleri için odaklanılacak temel adımları hep birlikte konuşmak üzere ‘Sigorta ve Ötesi’ temasıyla düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, değişen rekabet koşulları altında başarılı olmanın iki temel anahtarının; ürünlere değil çözüme odaklanmak ve sigortayı somutlaştırmak olduğunu ifade etti.

Ekonomi 23.11.2021, 13:21
Türkiye Sigorta üst yönetimi strateji toplantısında buluştu

Sigorta sektörünün lider şirketi Türkiye Sigorta'nın ‘Sigorta ve Ötesi’ temasıyla düzenlediği buluşmada üst yönetim; toplantı ve workshop’ların yanı sıra jeep ile safari turundan nefes terapisine, zeytin hasadından doğa yürüyüşlerine kadar çok sayıda etkinlikte keyifli zaman geçirdiler. Kuzey Ege’nin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini keşfederek; farklı lezzetleri deneyimlediler.

Sigortacılığın yeniden tanımlanmasında öncü olmak üzere yola çıktıklarını belirten Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli; “Türkiye’nin sigortası olmak için 2020 Eylül ayında yola çıktık. Pandemi sonrası hasar frekanslarının yükselmesine, yangın ve doğal afetlerle dolu bir yıl geçirmemize rağmen, üretimde ve kârlılıkta aldığımız aksiyonlar sonucu liderliğimizi pekiştirdik” dedi.

Sigortacılık dünyasında geleceği yakalamak için teknolojiyi kullanmanın önemine değinen Atilla Benli; “Artık rakiplerimiz sigorta şirketleri değil teknoloji şirketleri. Müşterilerimizin de dağıtım kanallarımızın da ihtiyaç ve beklentileri özel. Bu iklimde mevcut rafa koyduğumuz ürünler ya da standart hizmet modelleri ile ilerleyemeyiz. Müşterilerimize sadece üretim ve hasar anında dokunduğumuz bir dünyada yaşama şansımız bulunmuyor. Müşteri beklentilerinin hızla evrildiği, rekabetin anlamını değiştirdiği bu dönemde; sigortayı somutlaştırmak üzere ürünlere değil, müşteri ve kanallarımızın bağlılığını artıracak çözümlere odaklanmalıyız” diye sözlerine devam etti.

Mottosu “Katıl, Farkında Ol ve Dönüştür” olan toplantıda Türkiye Sigorta üst yönetimi çalışan, müşteri, kanal, yenilikçi çözümler, operasyonel mükemmeliyet ve analitik stratejik odak alanlarında tasarımsal düşünce tekniğini kullanarak fikirler ürettiler. 

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7