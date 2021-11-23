Türkiye Sigorta üst yönetimi strateji toplantısında buluştu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta üst yönetimi, yeni dönem stratejileri, etkin insan kıymetleri yönetimi ve daha verimli iş süreçleri için odaklanılacak temel adımları hep birlikte konuşmak üzere "Sigorta ve Ötesi" temasıyla düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, buluşmada üst yönetim toplantı ve workshopların yanı sıra jeep ile safari turundan nefes terapisine, zeytin hasadından doğa yürüyüşlerine kadar çok sayıda etkinlikte keyifli zaman geçirdi. Kuzey Ege'nin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini keşfederek farklı lezzetleri deneyimledi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, sigortacılığın yeniden tanımlanmasında öncü olmak üzere yola çıktıklarını belirterek, "Türkiye'nin sigortası olmak için 2020 Eylül ayında yola çıktık. Pandemi sonrası hasar frekanslarının yükselmesine, yangın ve doğal afetlerle dolu bir yıl geçirmemize rağmen, üretimde ve karlılıkta aldığımız aksiyonlar sonucu liderliğimizi pekiştirdik." ifadesini kullandı.

Sigortacılık sektöründe teknolojinin rolüne dikkati çeken Benli, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Artık rakiplerimiz sigorta şirketleri değil teknoloji şirketleri. Müşterilerimizin de dağıtım kanallarımızın da ihtiyaç ve beklentileri özel. Bu iklimde mevcut rafa koyduğumuz ürünler ya da standart hizmet modelleri ile ilerleyemeyiz. Müşterilerimize sadece üretim ve hasar anında dokunduğumuz bir dünyada yaşama şansımız bulunmuyor. Müşteri beklentilerinin hızla evrildiği, rekabetin anlamını değiştirdiği bu dönemde; sigortayı somutlaştırmak üzere ürünlere değil, müşteri ve kanallarımızın bağlılığını artıracak çözümlere odaklanmalıyız."