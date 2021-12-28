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Türkiye Sigorta, prim üretiminde liderliğini sürdürüyor

- Türkiye Sigorta Finansal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Murat Süzer:- "Üretim ve sürdürülebilir kârlılık odaklı stratejimiz doğrultusunda, 2021 yılını sektör liderliğimizi sürdürerek kapatmaya hazırlanıyoruz"

Ekonomi 28.12.2021, 12:27
Türkiye Sigorta, prim üretiminde liderliğini sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta, 2021 yılının ocak-kasım döneminde 9 milyar 573 milyon lira düzeyinde prim üretti.

Şirket açıklamasına göre, geliştirdiği ürünleriyle sektörde öne çıkan Türkiye Sigorta'nın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamış olduğu bağımsız denetimden geçmemiş 2021 yılı kasım sonu rakamlarına göre, toplam brüt prim üretimi 9 milyar 573 milyon liraya ulaştı. Böylece şirket, bir önceki yılın ocak-kasım dönemine göre prim üretiminde yüzde 27 artış sağladı.

Ürün bazında değerlendirildiğinde genel zararlar branşında yılın ocak-kasım döneminde 3 milyar 372 milyon lirayı aşan bir prim üretimi kaydeden Türkiye Sigorta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16'lık bir büyüme kaydetti. Şirket, yangın ve doğal afetler branşında da 1 milyar 901 milyon liranın üzerinde bir prim üretimi elde ederken bu ürün kategorisinde yine geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27'lik artış sağladı. Ayrıca zorunlu trafik sigortasında yüzde 38 büyümeyle 1 milyar 796 milyon lira, kaskoda ise yüzde 41'lik büyüme ile 986 milyon 304 liranın üzerinde prim üretimi kaydedildi.

Türkiye Sigorta'nın en yüksek prim elde ettiği branş ise yüzde 285'lik büyüme ile kefalet oldu. Genel sorumluluk branşında 308 milyon 669 lira prim üretimiyle yüzde 69'luk bir büyüme elde ederken, nakliyatta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 78, finansal kayıplar branşında ise yüzde 66'lık büyüme yakaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Finansal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Murat Süzer, ocak-kasım dönemindeki güçlü prim üretimleriyle 2021 yılında da önemli başarılara imza atmaya devam ettiklerini belirterek, "Üretim ve sürdürülebilir kârlılık odaklı stratejimiz doğrultusunda, 2021 yılını sektör liderliğimizi sürdürerek kapatmaya hazırlanıyoruz. Gücünü adından alan Türkiye Sigorta olarak, öncelikle ülkemize ve milletimize sunabileceğimiz yenilikçi çözümlere odaklanıp, sigortayı yaşamın çok daha somut bir parçası haline getirme yönündeki çalışmalarımızı var gücümüzle sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

#Türkiye Sigorta
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