Türkiye Sigorta kuruluşunun ikinci yılında liderliğini perçinledi

Türk sigorta sektörünün lider şirketi Türkiye Sigorta'nın iki yıllık kurumsal performansını değerlendirmek üzere düzenlenen basın toplantısında, 7 Eylül 2020 tarihindeki lansmanın ardından geçen sürede katedilen yol değerlendirildi. Toplantının ev sahipliğini üstlenen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, “Bir ve birlik olmak üzere yola çıkarak dünyada örneği bulunmayan çapta bir birleşmeyi rekor bir sürede tamamladık. Birleşmemizin ardından geçen 2 yılda adımızdan aldığımız güçle hem sektörümüz hem de ülkemiz için önemli işlere imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Dijitalleşme yolculuğunda sigortacılığa yepyeni bir soluk getirerek Türkiye’nin ilk sigortacılık süper uygulamasını hayata geçirdik. Ülkemizin stratejik varlıklarından olan Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileri, Tuna-1 ve Amasra-1 sondaj kuyusu, Türksat 3A, 4A, 4B, 5A, 6A uyduları, Oruç Reis Gemisi ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nü güvencemiz altına aldık. İki yıllık süre boyunca birçok başarının altına imza atarak sektördeki pazar payımızı artırdık” dedi.

Her geçen gün büyüyerek müşteri sayılarını 12,7 milyona çıkardıklarını belirten Atilla Benli: “Hayat branşında prim üretimini 4,2 milyara; hayat dışı branşta pirim üretimini ise 14,8 milyara yükselttik. 2,7 milyon adet BES sözleşmesi ve 2,9 milyon adet OKS sözleşme yaparak geleceği birlikte güvence altına aldık. BES ve OKS de toplam fon büyüklüğümüz 67,3 milyara ulaştı. Kurumsal ve finansal performansımızla verdiğimiz tüm sözlerin arkasında durduğumuzu kanıtlamaya devam ediyoruz” diyerek iki yıl içinde aldıkları yolu özetledi.

“İsmimizden aldığımız sorumlulukla sigortacılığı hak ettiği konuma taşımaya odaklanıyoruz”

Sosyal sorumluluk projelerine de değinen Benli, konuyla ilgili şunları söyledi: “Gücümüzü iyilik için kullanma anlayışımızla büyük bir sosyal farkındalık oluşturmayı hedefledik. Bu amaç doğrultusunda da finansal performansımızla sınırlı kalmayarak sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem verdik. Bu kapsamda, 42. ve 43. İstanbul Maratonu’nda iyilik peşinde koşarak sivil toplum kuruluşları yararına bağış topladık.

“Birlikte Yürüyelim” projesi ile 100 görme engelli öğrencimizin akıllı baston ile buluşmasına destek sağladık. “Okudukça Okutalım, Çocukları Kitapla Buluşturalım” projesi kapsamında ise köy okullarına 1.820 kitap ulaştırdık. Ayrıca 26.150 fidan dikerek gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakma hayalimizi gerçekleştirdik. Spor alanında da ülkemize büyük başarılar yaşatan ve dünya şampiyonu olan Ampute Milli Takımımızın yanında yer alarak onların başarılarına destek olduk. Bunların yanı sıra dünyanın en önemli ligleri arasında gösterilen, uluslararası başarılara imza atan; Türk basketboluna olan inancımızla Basketbol Süper Ligi’ne isim sponsoru olarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ne adımızı verdik” dedi.

Sigorta algısının dönüşümü, sigortanın çok daha geniş kesimlere ulaşması ve bankacılık dışı finansal sektör büyüklüğünün dünya ortalamaları düzeyine erişmesine katkı sunma konusunda çok önemli bir misyonla yola çıktıklarını belirten Atilla Benli, Türkiye Sigorta olarak konuya milli bir görev olarak baktıklarını söyledi. Gelecek dönemde de müşterilerinin yaşamlarına değer katarken, Türkiye isminden aldıkları sorumluluk ve sektörün lider şirketi olarak sigortacılığı hak ettiği konuma taşımaya odaklandıklarının altını çizdi.