Türkiye Sigorta kuruluşunun 1. yılını paydaşları ile kutladı

Sigorta sektörünün lider şirketi Türkiye Sigorta, kuruluşunun 1. yılını çalışanlarından kurumsal iş ortaklarına, brokerlarından acentelerine kadar çok sayıda davetlinin katıldığı farklı etkinliklerle kutladı. Şirketin 1 Eylül’de çalışanlarıyla, 2 Eylül’de kurumsal satış iş ortakları ve brokerlarıyla, 6 Eylül’de acenteleriyle düzenlediği etkinliklerde Genel Müdür Atilla Benli, başarılı kurumsal performansın ardında bir olmanın ve birlikte üretmenin yattığını ifade ederek; bunun en büyük güç olduğu mesajını verdi.

Etkinliklerin ev sahipliğini üstlenen Atilla Benli, gerçekleştirdiği konuşmalarda; “Tam bir yıl önce bugünlerde, bir ve birlik olmak üzere yola çıktık; olmaz denileni oldurduk... Bu süreçte, ‘1’in bir rakamdan çok daha fazlası olduğunu hep birlikte tecrübe ettik. El ve gönül birliğiyle pek çok başarıya, ilk’lere ve en’lere imza attık. Bir olduk, birlik olduk, birinci olduk; tam 2.700 kişilik kocaman bir aile olduk. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik markası altında 83 milyona ulaşma hedefiyle çıktığımız bu yolda; uzun yıllar ülkemize hizmet edecek, temelleri sapasağlam bir şirket kurduk ve bunu değerli çalışanlarımız, kurumsal satış iş ortaklarımız, brokerlarımız ve acentelerimizle hep birlikte başardık. Bugün olduğu gibi gelecekte de başarılarımızı paylaşacak, birbirimizden güç alacağımız pek çok yıl dönümlerini yine hep birlikte kutlayacağız” dedi.

Şirketin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle yayına giren reklam filmleri serisinde ise Türkiye Sigorta’nın yeni marka yüzü olan ünlü oyuncu Timuçin Esen rol aldı.