Türkiye Sigorta iyilik peşinde koştu

Türkiye Sigorta, ‘dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu’ unvanını taşıyan 43. İstanbul Maratonu’na çeşitli sivil toplum kuruluşları yararına sanal maratonda 10 km, fiziki maratonda ise 15 km kategorilerine katıldı. Sanal koşu kapsamında Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’in genel müdürlük ve bölge müdürlükleri dâhil 40 çalışanı, 30-31 Ekim tarihlerinde bireysel olarak kendi illerinde farklı sivil toplum kuruluşları yararına koştu. Fiziki koşuda ise 7 Kasım’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden başlayan Yenikapı miting alanında sona eren parkurda 50 çalışan iyilik için adımlarını attı.

Türkiye Sigorta Genel Müdürlük koşu takımında yer alan Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, “Adımızdan aldığımız güçle, tüm çalışmalarımızda ve attığımız her adımda 83 milyonun sorumluluğunu hissediyor, 83 milyon için çalışıyoruz. Bu değerli organizasyonda da Türkiye Sigorta Ailesi olarak gücümüzü iyilik için kullanmak, sivil toplum kuruluşlarına bağış yaparak destek olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla koştuk. İnsan odaklı bir kurum olarak sosyal faydaya hizmet eden projelerde yer almaya devam edeceğiz” dedi.