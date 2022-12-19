Türkiye Sigorta ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı

"Pozitif Etki için Sigorta" anlayışıyla çevresel ve sosyal etkilere karşı çözümler üretmek üzere yola çıkan Türkiye Sigorta, bu amaçla belirlediği sürdürülebilirlik hedefleri çerçevesinde gerçekleştirdiği çalışmalarını ilk sürdürülebilirlik raporuyla taçlandırdı.

Geleceği sağlam ve güvenilir temeller üzerine kurmak için sigorta anlayışını sonradan önceye taşımak amacıyla yola çıkan Türkiye Sigorta’nın yayınladığı raporda yenilenebilir enerji teminatı sağlayarak önemli bir çözüm ortağı konumuna geldiğinin altı çizildi. Türkiye Sigorta, 2021 yılı içinde yenilenebilir enerji projelerine 102 milyar TL’ye ulaşan teminat sağladı. Ayrıca, çiftçilerin iklim krizi ile mücadelesine, tarım sigorta ürünleri ile destek olarak çiftçilerin ürünlerini koruma altına aldı.

Türkiye Sigorta’nın 2021 Sürdürülebilirlik Raporu’nu okumak için https://www.turkiyesigorta.com.tr/docs/default-source/surdurulebilirlik-raporlari/turkiye-sigorta-2021-surdurulebilirlik-raporu.pdf adresini ziyaret edebilirsiniz.

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, “Çevre, toplum ve ekonomik sürdürülebilirliğe pozitif etkimizi sunmak ve bunu ilerleyen yıllarda geliştiriyor olmak, sürdürülebilirlik anlayışımızı özetliyor. Kurumsal sürdürülebilirlik yolculuğumuzda, çevreye ve topluma karşı yarattığımız değeri ortaya koymak ve geleceğe daha emin adımlarla ilerleyerek sorumluluğumuzu artırmayı hedefliyoruz. Türkiye Sigorta olarak sistemli biçimde çevresel, sosyal ve yönetişim risklerini iş modelimize entegre etmek konusunda yeni yılda hedeflerimizi daha somut olarak belirleyeceğiz” dedi.

Türkiye Sigorta, Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçlarını destekleyerek, topluma ve çevreye karşı sorumluluk bilinciyle sürdürülebilirlik temelli hizmet anlayışını benimsiyor. Türkiye Sigorta, yaratacağı kısa-uzun vadeli olumlu etkinin yansımalarını paydaşları ile paylaşma ve paydaş iletişimini her noktada geliştirme yolunda adımlar atmaya GRI standardına uygun olarak hazırlanan ilk sürdürülebilirlik raporuyla devam ediyor.