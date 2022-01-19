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Türkiye Sigorta, Güvencesini Uzaya Taşımayı Sürdürüyor

Türkiye Sigorta, ülkemizin stratejik alanlardaki yatırımlarını sigortalamaya ilk yerli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A ile devam ediyor. Daha önce TÜRKSAT 3A, TÜRKSAT 4A ve TÜRKSAT 4B için teminat sağlayan Türkiye Sigorta; TÜRKSAT 6A için de fırlatma öncesi operasyon risklerini kapsayan poliçe düzenledi.

Ekonomi 19.01.2022, 17:53
Türkiye Sigorta, Güvencesini Uzaya Taşımayı Sürdürüyor

Türkiye Sigorta, TÜRKSAT 6A Uydusu ile Türkiye’nin varlıklarını güvence altına almayı sürdürüyor. TÜRKSAT 6A poliçesinin imzası için 18 Ocak’ta, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY)’nde düzenlenen törene Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Bilal TÜRKMEN, TÜBİTAK UZAY Enstitü Müdür Vekili Doç. Dr. Mesut GÖKTEN ve TÜBİTAK UZAY yetkilileri katıldı. Şubat 2024’e kadar geçerli olacak poliçe; uydunun montaj, entegrasyon ve test, depolama, nakliye ve fırlatma öncesi operasyonları risklerini içeriyor. 

“Ülkemize Ait Stratejik Varlıkları Sigortalamak Milli Sorumluluğumuz”

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Bilal TÜRKMEN şunları söyledi: “Adını Türkiye’den alan bir kurum olarak, ülkemize ait stratejik önemdeki varlıkları sigorta altına almak, her şeyden önce milli sorumluluğumuz. Bu kapsamda ilk poliçemizi, Tuna-1 kuyusu için düzenlemiştik. TÜRKSAT uyduları, Fatih, Yavuz ve Kanuni Sondaj Gemileri, Amasra 1 Kuyusu ve Oruç Reis Gemisi de tüm gücümüzle destek olmaktan mutluluk duyduğumuz diğer teminatlarımız. Şimdi bunlara, bizler için değeri ve anlamı çok büyük olan, ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A’yı eklemekten dolayı gururluyuz. Böylesine önemli bir projede, fırlatma öncesi operasyon risklerini teminat altına alan poliçeyi düzenlemekten övünç duyuyoruz.”

TÜRKSAT 6A’nın tüm sigorta işlemlerini yönetmek üzere projede yer aldıklarını belirten TÜRKMEN sözlerini şöyle sürdürdü: “Bütünüyle milli imkânlarla üretilen TÜRKSAT 6A Uydu Projesi için talep edilen sigorta çalışmasını yapabilmek adına TÜBİTAK UZAY ile beraber süreci yürüttük. Teknik dokümantasyonun tasarlanması, tasarlanan içeriğin sigortalıya uyumu, tüm paydaşları memnun edecek tasarının oluşturulması, yapıya uygun reasürörlerin seçilmesi, reasürörler ile görüşülmesi, hisse toplanması, prim ödeme akışları, prim hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve tüm belgelerin tamamlanması gibi poliçenin her bir süreci Türkiye Sigorta ve TÜBİTAK UZAY ekiplerinin değerli çalışmalarıyla gerçekleştirildi.”

“TÜRKSAT 6A Türkiye’nin Şimdiye Kadarki En Büyük Milli Uzay Projesi”

TÜRKSAT 6A Projesi’nin şimdiye kadar Türkiye'de uzay alanında gerçekleştirilen en büyük ve en zorlu proje olduğunu ifade eden TÜBİTAK UZAY Enstitü Müdür Vekili Doç. Dr. Mesut GÖKTEN değerlendirmelerini şöyle sürdürdü: “Böylesine önemli bir projede uydunun üretim, test ve nakliye gibi aşamalarında karşılaşabileceğimiz riskleri bu sözleşme ile teminat altına alıyoruz. Milli kaynaklarımız ile birçok paydaşla gerçekleştirdiğimiz bu projemizi adını Türkiye’den alan milli şirketimiz sayesinde teminat altına almak bize hem mutluluk hem de güven veriyor. TÜRKSAT 6A'nın sigortalanması kapsamında hem TÜBİTAK UZAY hem de Türkiye Sigorta tarafından elde edilen tecrübeler bundan sonraki uzay projelerimizdeki riskleri daha etkin yönetmemizi sağlayacaktır. Türkiye'nin uzaydaki varlığını güçlendirmek için var gücümüzle çalışırken öngörülemeyen risklerin teminat altına alınması hedeflerimize daha iyi odaklanmamıza imkân verecektir.”

TÜRKSAT 6A Uydusu Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Asya kıtasının büyük bir bölümünde de 16 yıl boyunca hizmet verecek. 

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