Türkiye Sigorta Berlin’de Düzenlenen Sağlık Turizmi Fuarı’nın Ana Sponsoru Oldu

Türkiye’nin sağlık turizminde öncü hastaneleri, klinikleri, sağlık turizmi acenteleri ve sigorta sektöründen Türkiye Sigorta ile Alman sağlık turizmi kuruluşları 16-17 Ocak tarihlerinde Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Health Tourism Expo Berlin Fuarı’nda bir araya geldi. Sağlık turizmi alanında iki ülke arasında yeni bağlantılar kurmak ve iş birliklerini güçlendirmek için gerçekleştirilen fuarda, stant ziyaretlerinin yanı sıra çeşitli oturumlarda sağlık turizmiyle ilgili konuşmalar gerçekleştirildi.

Türkiye Sigorta’nın ana sponsor olarak katılım sağladığı fuarın açılış töreninde konuşan Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, “Sağlık turizmi, ekonomiler için sağladığı yüksek çarpan etkisi ile tüm turizm bileşenlerinden ayrılıyor. Sağlık turizmi için ülkemize gelen yabancı konuklarımız ülkemizde geçirdikleri süreyi kültür, tarih ve deniz turizmi aktiviteleriyle daha zengin bir deneyim haline getirirken, farklı sektörlere de hareketlilik sağlıyorlar. Halihazırda bu alanda Sağlık Turizmi Komplikasyon Sigortası, Turist Koruma ve Tıbbi Destek / Konaklama Destek Sigortası, Vize Seyahat Sağlık Sigortası ve İkamet İzni Sağlık Sigortası gibi ürünlerle yabancı ziyaretçilerimizin ihtiyaçlarına uygun güvenceler sunuyoruz. Ayrıca, akredite hastanelerin ve kliniklerin hastalarıyla olan ilişkilerindeki güven seviyesinin artırılmasına katkı sağlıyoruz. Türkiye Sigorta olarak sağlık hizmetleri ve tüm özel sigorta ihtiyaçları için tasarlayabileceğimiz yeni ürünlerle de çok yönlü ve derin iş birliklerine hazırız” dedi.

Fuarda ziyaretlerin yanı sıra farklı oturumlarda konuşma ve sunumlarda gerçekleştirildi. Türkiye Sigorta genel müdür yardımcıları çeşitli oturumlarda konuşmacı olarak yer aldı. Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Remzi Duman, “Türkiye-Almanya Sağlık Turizminde İş Birliği Fırsatları” oturumunda konuşmacı olarak yer alırken, Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Bilal Türkmen ise Türkiye sigorta sağlık ürünlerine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.