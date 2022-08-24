Türkiye Sigorta ARC ödülünün sahibi oldu

Sigorta deneyimini ‘sonradan önceye’ taşıma vizyonuyla hareket eden ve gücünü adından alan Türkiye Sigorta, ödüllerine yenilerini eklemeye devam ediyor. ‘Biz Türkiyeyiz’ ana teması ve Anadolu Ateşi iş birliğiyle hazırlanan Türkiye Sigorta’nın faaliyet raporu, ARC Awards 2022’de 7 ödül kazandı. Türkiye Sigorta, Geleneksel Olmayan Yıllık Rapor, İç Tasarım, Fotoğrafçılık, Baskı&Üretim dallarında Gold; Fotoğrafçılık/Video alanında Gümüş, Etkileşimli Yıllık Rapor’da Bronz, Kapak/Ana Sayfa dalında Onur ödülünün sahibi oldu.

Bu yıl 33 ülkeden 1.656 başvuru yapılan yarışmada Türkiye Sigorta, Geleneksel olmayan Faaliyet Raporları, İç tasarım, Fotoğraf, Baskı ve Üretim kategorilerinde Sigortacılık sektöründe dünyada tek ödül alan isim olurken, Fotoğraf/Video ve Kapak/ Ana sayfa dallarında ise ödül alan iki markadan birisi olarak yer aldı.

Türkiye Sigorta’nın faaliyet raporu Türkiye’nin ruhunu yansıtıyor

Türkiye Sigorta’nın faaliyet raporu için bir araya gelen çalışanlar, kurumsal performanslarını anlatmak için Anadolu Ateşi iş birliğiyle profesyonel dansçılarla sahne alarak ülkenin eşsiz kültürünü ve ülkemizin ruhunu yansıtan, Türkiye’nin yedi bölgesinin halk oyunlarını icra ettiler.