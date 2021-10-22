Türkiye Sigorta, 9 ayda 7 milyar 718 milyon TL prim üretti

Prim üretimi ve kârlılıkta sürdürülebilir liderlik stratejisiyle sektörüne öncülük eden Türkiye Sigorta, 2021 yılında hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. İnovatif bakış açısıyla ve yenilikçi ürünleriyle sektöründe öncü rol üstlenen Türkiye Sigorta, bu durumunu şirketin finansal tablolarına yansıtmaya devam etti.

Türkiye Sigorta’nın KAP’a açıklamış olduğu bağımsız denetimden geçmemiş 2021 Eylül sonu toplam brüt prim üretimi 7 milyar 718 milyon 49 bin 975 TL oldu. Şirketin toplam prim üretimindeki artış ise bir önceki yılın ocak-eylül dönemine göre yüzde 23,1 oranında yükseldi.

Genel zararlar branşında yılın dokuz aylık döneminde 2 milyar 799 milyon TL’yi aşan bir prim üretimi kaydeden Türkiye Sigorta, geçmiş yılın aynı dönemine göre yüzde 12’lik bir yükseliş gösterdi. Şirket, yangın ve doğal afetler branşında ise 1.494.596.089 TL’lik bir prim elde ederken, 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 22 artış yakaladı.

Türkiye Sigorta, kara araçları sorumluluk branşında ise yüzde 39’luk bir yükselişle 1.471.682.894 TL prim artışı sağlarken, kara araçları branşında da yüzde 38’lik yükseliş yakaladı.

Ayrıca genel sorumluluk branşında 230.711.379 TL ile yüzde 77 ve nakliyatta 45.207.559 TL ile yüzde 75 yükseliş sağlandı. Finansal kayıplar kategorisinde de yukarı ivmesini sürdüren Türkiye Sigorta, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 94 prim artımıyla 26.764.796 TL’ye ulaştı.

Türkiye Sigorta’nın en yüksek prim elde ettiği branş ise yüzde 371 ile kefalet branşı oldu. Önceki yılın aynı döneminde 3.185.181 TL olan kefalet branşı prim oranı bu yıl 15.006.173 TL’ye ulaştı.