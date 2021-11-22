banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Türkiye Fırıncılar Federasyonundan zam açıklaması
Türkiye Fırıncılar Federasyonundan zam açıklaması
Ekonomi yönetiminin değişeceği iddia edildi!
Ekonomi yönetiminin değişeceği iddia edildi!
Memur ve emeklinin ocak zammı belli oldu
Memur ve emeklinin ocak zammı belli oldu
Meteoroloji’den İstanbul’a kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji’den İstanbul’a kuvvetli yağış uyarısı

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde blokzincir sistemi konuşuldu

- Ava Labs Üst Yöneticisi Prof. Dr. Emin Gün Sirer:- "Blokzincir üzerinden gelişen sistemlerle gelecekte bir finansal devrim olacak. Biz gelecek bu devrimin henüz başındayız. Bu devrimle finansal mimari kökten değişecek"- "Pay senedi değerlerinin dijital hale gelmesi 3-5 yıl gibi bir zaman alacak"

Ekonomi 22.11.2021, 14:44
Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde blokzincir sistemi konuşuldu

İSTANBUL (AA) - Ava Labs Üst Yöneticisi Prof. Dr. Emin Gün Sirer, "Blokzincir üzerinden gelişen sistemlerle gelecekte bir finansal devrim olacak. Biz gelecek bu devrimin henüz başındayız. Bu devrimle finansal mimari kökten değişecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinden (TSPB), yapılan açıklamaya göre, geçen hafta 5'incisi düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi, Türkiye’nin dört bir yanından ve yurtdışından yoğun ilgi gördü. İki gün süren kongreye, dünyadan ve Türkiye'den alanında önde gelen 200’e yakın akademisyen, uzman, lider ve iş insanı konuşmacı olarak katıldı.

Açıklamada kongredeki konuşmasına yer verilen Ava Labs CEO Prof. Dr. Emin Gün Sirer, blokzincir sistemi üzerinden gelişen, varlıkların dijital hale getirilmesi olarak tanımlanan tokenizasyon ve akıllı kontratların, bir finansal devrim getireceğini belirtti.

Tokenizasyon ve akıllı sözleşmelerin dünyayı kökten değiştirebileceğini ifade eden Sirer, şunları kaydetti:

"Blokzincir üzerinden gelişen sistemlerle gelecekte bir finansal devrim olacak. Biz gelecek bu devrimin henüz başındayız. Bu devrimle finansal mimari kökten değişecek. Bu sistemlerin bildiğimiz her türlü iş akımını kendi içlerine alması mümkün. Pay senedi, fon endüstrisi veya ödeme sistemleri, ticaretin finansmanı gibi. Pay senetlerinin bölünmesi, pay senedi devri gibi tüm kuralların blokzincir üzerinden yapılması da mümkün. Ödemeler konusunda bono kuponu olsun, fon dağıtımı olsun bunların hepsinin yeni programatik paradigma içerisinde blokzincir sistemi üzerinde yapılması kolay bir şekilde mümkün. Elimizde bambaşka ve çok kolay kullanılabilen bir sistem var."


- Yeni bir paradigma


Prof. Dr. Emin Gün Sirer, blokzincir dünyasında yaratılan değerin bugünden 1,5 trilyon dolara ulaştığını ancak 700-800 trilyon dolar değerin olduğu bir dünyada bu tutar, "devede kulak" kaldığını belirtti.

Yakın bir gelecekte blokzincir dünyasında daha büyük değerlere ulaşılacağını aktaran Sirer, "Değerin nerede üretildiğinin öneminin kalmadığı veya giderek azaldığı bir dünyadayız. Blokzincirler arasında değerlerin çok daha kolay aktığı bir dünyadayız. Sermaye nerede ihtiyaç duyuluyorsa oraya daha kolay akacak ve daha verimli kullanılabilecek." ifadelerini kullandı.

Sirer, yeni dünyanın üç temel özelliğinin söz konusu olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Birincisi, varlık ve varlığa sahip olmak fiziksel değil, programatik. İkincisi, bu varlıklar herkese açık, eşit, herkesin kullanabileceği yeni sistemlerle yönetiliyor. Bununla ortaya demokratikleşmiş yepyeni bir finansal altyapı çıkıyor. Bu altyapı, çok daha ucuz, hızlı, kolay erişilebilir ve yeni olanaklar sunuyor. Üçüncü olarak da kurallar, sistemin içerisine en başından kimsenin bozamayacağı bir şekilde yerleştirilebiliyor. Sistemin o kuralı bozması asla ve asla mümkün değil. Yapısal olarak mümkün değil. İstemediğimiz bir şey varsa ona ilişkin bir programlama yaparak istemediğimiz şeyin gerçekleşmesini engelleyebiliriz. Bu yepyeni bir paradigma. Neden? Çünkü önceden programlandığında sonradan değil anlık olarak kodun denetimi yapılabilecek ve böylece istenmeyen hareketlerin, skandalların olmaması sağlanabilecek.”


- "Çok sayıda yeni değer dijital hale gelecek"


Ava Labs CEO'su Sirer, varlıkları alıp dijital hale getirme sürecinin başında olunduğunu belirtti.

İlk değerlerin kriptoya has değerler olduğunu ifade eden Sirer, gelecek dönemde çok sayıda yeni değerin dijital hale geleceğini vurguladı.

Sirer, bugün dolar, avro, yen, TL karşılığı değere bağlı "Stablecoin" diye tanımlanan değerlerin dijitalleşmiş durumda olduğunun altını çizdi.

Artık merkez bankalarının çıkardıkları dijital paraları, blokzincir sisteminde nasıl dijitalleştireceklerine baktığını aktaran Sirer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yine altın, petrol gibi emtiaların dijitalleşmeye başladığını görüyoruz. Diğer yandan NFT (non-fungible token) dediğimiz yeni değerler ortaya çıkmaya başladı. NFT’ler yeni dönemde ortaya çıkacak finansal varlıkların öncüsü. Blokzincire özel yepyeni varlıklar ortaya çıkmaya başladı. Bunların neler olacağına ilişkin en ilginç örnek NBA’de oynayan basketçi Spencer Dinwiddie’den geldi. Dinwiddie, gelecekte alacağı yüksek sponsorluk paralarını blokzincire taşımak ve şu anda kendisine destek olanlara ileride dağıtmak istiyor. Türev ürünler, gayrimenkul, bonolar ve pay senedi varlıkları gibi finansın yapı taşları da gelecekte blokzincir gelecek. Ancak pay senedi değerlerinin dijital hale gelmesi 3-5 yıl gibi bir zaman alacak."

#Ava Labs CEO Prof. Dr. Emin Gün Sirer #blockzincir #tspb
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 12 9
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 11 15
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Barcelona 13 20
7. Rayo Vallecano 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7