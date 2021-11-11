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Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 16 Kasım'da başlıyor

- "Koronavirüs Sonrası Ekonomi ve Finansal Piyasalar", "Sürdürülebilirlik", "Dijital Dönüşüm ve Gelecek Senaryoları" ile "Yeni Nesil Girişimcilik ve Sermaye Piyasası Olanakları" olmak üzere dört ana konu tartışmaya açılacak

Ekonomi 11.11.2021, 13:18
Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 16 Kasım'da başlıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenecek Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 16-17 Kasım'da, "Yeniden Birlikteyiz" temasıyla çevrim içi olarak gerçekleşecek.

TSPB'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun desteklediği, Borsa İstanbul, İstanbul Takas ve Saklama Bankası ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ana sponsor olduğu kongre kapsamında düzenlenecek panel ve eğitimler çevrim içi olarak dijital platformda yayınlanacak.

Etkinlik çerçevesinde dünyadan ve Türkiye'den 200'e yakın konuşmacı yer alacak, 35 panelin yanı sıra 23 farklı başlıklarda eğitim programları gerçekleştirilecek. Etkinlikte, "Koronavirüs Sonrası Ekonomi ve Finansal Piyasalar", "Sürdürülebilirlik", "Dijital Dönüşüm ve Gelecek Senaryoları" ile "Yeni Nesil Girişimcilik ve Sermaye Piyasası Olanakları" olmak üzere dört ana konu tartışmaya açılacak.

Paneller ve eğitimler aşılanmaya rağmen riskin devam ettiği salgın nedeniyle çevrim içi olarak yapılacak. Panellerde dünyadan ve Türkiye'den 200'e yakın ünlü uzman, lider ve iş insanı fikirlerini paylaşacak.

Verilen bilgiye göre, kongrede aynı zamanda TİM Başkanı İsmail Gülle, Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arıkan, JCR Avrasya Derecelendirme Genel Müdürü Prof. Dr. Feyzullah Yetgin, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton gibi pek çok önemli iş insanı da onursal konuk konuşmacı olarak yer alacak.


- Salgın sonrası ekonomi ve finansal piyasaların geleceği masaya yatırılacak


Kongrede, "Koronavirüs Sonrası Ekonomi ve Finansal Piyasalar" başlığında dokuz panel yapılacak. Panellerde salgın sonrasındaki süreç iktisatçıların gözünden değerlendirilecek. Dünyayı etkisi altına alan salgının makro ekonomik görünüme etkileri konunun uzmanları tarafından tartışılacak.

Davranışsal finans açısından yatırımcı davranışları Dan Ariely gibi konusunda dünyanın önde gelen uzmanları tarafından masaya yatırılacak. TSPB gerçekleştireceği Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde "sürdürülebilirlik" konusunu 11 panelle tüm yönleriyle ele almayı hedefliyor.

Sürdürülebilir kalkınma için yapılması gerekenler, sürdürülebilirlik yol haritası, yeşil ihraçlardaki başarı hikayeleri, düşük karbonlu ekonomiye geçişin önemi gibi gündemdeki konularda politika yapıcılar ve uzmanlar sürdürülebilirlik kavramını geniş hatlarıyla tartışacak.

Bu kapsamda Kongrede, Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi Onursal Başkanı, Afrika Entegre Raporlama Konsey Birleşmiş Milletler Yönetim ve Gözetim Konusunda Seçkin Kişiler Komitesi Başkanı ve Güney Afrika Entegre Raporlama Komitesi Başkanı Mervyn King de konuşmacı olacak.

Panelde ayrıca Clear Insurance ve World Benchmarking Alliance Yönetim Kurulu Başkanı, Sürdürülebilirlik Muhasebesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili ve Value Reporting Foundation (Değer Raporlama Vakfı) Yönetim Kurulu Üyesi Paul Druckman da yer alacak.

Oxford Üniversitesinden sosyal girişimcilik profesörü Alex Nicholls da panelde fikirlerini anlatacak.


- Kongreye kayıt yaptırıp, etkinlikleri takip edenler hediyeler kazanıyor


Etkinlik çerçevesinde, hızlanan dijitalleşme ile ekonomi ve endüstrinin geleceği, start-up, inovatif girişimcilik, salgının finansal küresel ekonomilere etkisi, blockchain teknolojisi gibi çok sayıda konuda alanında uzman isimler bir araya gelecek.

Kongreye kayıt yaptıran katılımcılar adına, daha yeşil bir gelecek ve sürdürülebilir yaşam amacıyla insansız hava araçları ile toplam 25 bin adet tohum topu atışı gerçekleştirilecek.

Kongreye kayıt yaptıran, etkinlikleri izleyen ve çevrim-içi platformda stantları ziyaret eden katılımcılar toplayacakları puanlarla sponsorlar tarafından sağlanan 1165 hediyeden birinin sahibi olacak. Puan sıralaması hediyelerin değerine göre yapılacak. Kongre tüm katılımcılara açık ve ücretsiz olacak.

#Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği #Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi
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