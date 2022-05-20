Son Dakika
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) "Türkiye Sermaye Piyasası 2021" raporunu yayımladı!
Dünyanın bütününe yayılan ve pandemi niteliği kazanan koronavirüs salgınının seyri ve alınan önlemler, 2020 yılının ardından 2021 yılında da Türkiye’deki iktisadi faaliyetlerin seyri üzerinde belirleyici olmuştur. Hem talebin daraldığı hem de üretim olanaklarının kısıtlandığı 2020 yılında hayli yavaşlayan iktisadi faaliyetler 2021 yılında aşılamanın başlamasıyla kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması ve Türk lirasındaki değer kaybıyla da desteklenen ihracat performansı sayesinde hızlı bir büyümeye dönmüştür.
Ekonomi 20.05.2022, 16:16
Rapora göre;
2021 yılında Covid-19 pandemisine karşı aşılamanın devreye girmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte iktisadi faaliyetin önceki yıla kıyasla toparlandığı gözlendi. Salgın ortamında hükümetler ile merkez bankalarının desteklerinin sürmesi, tasarruf eğiliminin artması ve düşük faiz ortamında yatırımcıların alternatif getiri arayışıyla birlikte sermaye piyasalarına olan ilginin arttığı görüldü.