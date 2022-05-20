Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) "Türkiye Sermaye Piyasası 2021" raporunu yayımladı!

Rapora göre;

2021 yılında Covid-19 pandemisine karşı aşılamanın devreye girmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte iktisadi faaliyetin önceki yıla kıyasla toparlandığı gözlendi. Salgın ortamında hükümetler ile merkez bankalarının desteklerinin sürmesi, tasarruf eğiliminin artması ve düşük faiz ortamında yatırımcıların alternatif getiri arayışıyla birlikte sermaye piyasalarına olan ilginin arttığı görüldü.