Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı ödeme miktarlarını artırdı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürüttüğü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca şartlı bağış çerçevesindeki hak sahiplerine ödenen aylık miktar, 1 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ,2 bin 600 liradan 4 bin liraya yükseltildi. Yeni miktarlar hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca (TŞYGDV), şartlı bağış çerçevesinde hak sahiplerine ödenen aylık miktar yüzde 53,84 artırılarak 2 bin 600 liradan 4 bin liraya çıkarıldı. Şehit yakınları ile gazilere maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla 13 Temmuz 2019’da kurulan ve Mütevelli Heyet Başkanlığını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın yürüttüğü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca 15 Temmuz darbe girişiminde ve İstanbul Beşiktaş’taki terör saldırısında şehit olanların yakınları ile gazi ve malullere düzenli olarak aylık maddi destek sağlanıyor.

15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri için toplam 11 milyon 912 bin lira, Beşiktaş’taki terör saldırısında şehit olanların yakınları ve diğer hak sahiplerine toplam 384 bin lira ödeme yapıldı. Böylece Kasım ayından itibaren Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından hak sahibi şehit yakınları ve gazilerin hesaplarına toplam 12 milyon 296 bin lira yatırılmış oldu.

Şartlı bağışlar hak sahiplerine aylık düzenli olarak yatırılıyor

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, hak sahipleri için toplanan ve Vakfın hesaplarına aktarılan şartlı bağışları, aylık ödemeler şeklinde hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyor. 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası ile Beşiktaş’taki terör saldırısının ardından toplanan ve Vakfın hesaplarına aktarılan meblağ, kamu sermayeli bankalarda nemalandırılarak, şehit yakınları ve gazilere aylık düzenli maddi destekte bulunuluyor.

Vakfın kurulduğu tarihten bu yana tüm hak sahiplerine 1 Kasım’da yapılan ödeme de dahil olmak üzere toplam 194 milyon 574 bin lira destek sağlandı. Vakfın banka hesaplarında ise 27 Ekim tarihi itibarıyla toplam 334 milyon 230 bin 682 lira 40 kuruş bulunuyor.

Vakıf maddi desteğin yanı sıra sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerle de şehit yakınları ve gazilerin yanında yer alıyor. Şehit çocuklarına yönelik kültürel geziler ve sportif faaliyetler düzenleniyor.