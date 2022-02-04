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Türkiye seçilmiş 14 şehri metaverse evreninde

Sanal metakent ‘Metaverse of Türkiye’ projesi tanıtıldı. Proje kapsamında belirlenen 14 marka şehir ve şehirlerin tarihi alanları metakent projesi ile metaverse evrenine taşındı.

Ekonomi 04.02.2022, 11:30
Türkiye seçilmiş 14 şehri metaverse evreninde

Sanal metakent ‘Metaverse of Türkiye’ projesi tanıtıldı. Proje kapsamında belirlenen 14 marka şehir ve şehirlerin tarihi alanları metakent projesi ile metaverse evrenine taşındı.

Türkiye’nin yeni sanal metakenti ‘Metaverse of Türkiye’ projesi, Hande Sarıoğlu sunuculuğuyla düzenlenen tören ile tanıtıldı. Proje kapsamında Türkiye’nin seçilen 14 marka şehrinin tarihi alanları metaverse evrenine taşınıyor. Kullanıcılar metakentlerden arsa satın alıp üzerine yapılar inşa edip isterse bu arsaları ve yapıları satabilir veya kiralayabilecek. Şuan; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bolu, Hatay, Diyarbakır, Trabzon, Samsun, Urfa, Muğla, Kıbrıs belirlendi.

“Türkiye’nin seçilen 14 marka şehri meta evreninde

Meta evreninde ayrıca 4 cazibe alanı belirlenirken, bu noktalarda ise alışveriş merkezi, spor salonu, stadyum, eğlence merkezi ve konser salonu yer alıyor. Tanıtıma Teknik Direktör Yılmaz Vural, Sanatçı Coşkun Sabah ve birçok sosyal medya fenomeni katıldı. Proje ilgili açıklamalarda bulunan Metakent Proje Lideri Ersan Kulakçı, “Türkiye’de 14 tane marka şehirde gerçekleştirdiğimiz bir projedir. Yatırım maliyeti 14 milyon dolar civarında oldu. Projenin ön satışları metakent.io adresimizden yapılmaktadır” dedi.

Meta evrende seçilen şehirlerin tarihi alanları ve ayrıca belirlenen 4 noktasıyla sosyal yaşam alanlarının olduğunu belirten Kulakçı, “Metakent diye bir projemiz var. Türkiye’de yaklaşık 14 tane marka şehirde gerçekleştirdiğimiz bir proje. Bu marka şehirlerin tarihi alanları, gezilmesi gereken yerlerini bir metaverse haline dönüştürüyoruz. Bunların dışında bir tanede cazibe alanımız bulunuyor. Cazibe alanımızı da Bosphorus olarak seçtik. Meta dünyası içerisinde zaman ve yol kavramı olmadığı için insanlar istedikleri anda istedikleri yerde bulunabiliyorlar. Bu cazibe alanında 4 tane ana nokta var. Alışveriş merkezi, spor ve stadyum alanı, eğlence merkezi ve konser salonu olacak. Bu konser salonunda insanlar VR gözlüklerini takarak sevdikleri sanatçıların konserlerini evlerinden izleyebilecekler” dedi.

“Sanal evrende alışveriş yapılabilecek bir sanal para üretildi”

Meta evrende alışveriş için kullanılabilecek bir sanal paranın üretildiğini belirten Kulakçı “ Bu saydığımız yaşamların olabilmesi için zaman gerekiyor. Dünyadaki sunucular ve standart 5G altyapısı yeterli değil, bunların biraz gelişmesi gerekiyor. Bu ekosistem içerisinde birde özel bir kenttoken isimli sanal paramız olacak. Bu dünyada belirlediğimiz sanal paramız kullanılacak. İnsanlar bununla meta evrende arsa satın alabilecek. Satın aldıkları arsalarda istedikleri gibi bir yapı oluşturabilecekler. Alınan arsayı ticarethaneye dönüştürebilirler. Sanal para satışlarımız başladı. İnsanlar ön satış olarak belirlediğimiz sanal paralardan alırsalar avantajları olacak. İstedikleri arsayı pikseli satın alma fırsatları olacak. Bunun dışında mart ayı sonu itibari ile arsalarını görerek internet ortamında alma imkanı bulacaklar. Metaverse evreninin tam anlamıyla hayata geçmesi 3-5 yıl arasında gerçekleşecek. Bu proje için yatırım maliyeti 14 milyon dolar civarında. Ayrıca projenin ön satışları metakent.io adresimizden yapılıyor” şeklinde konuştu.

"VR gözlüklerin yazılımları tamamen kendi ekibimiz tarafından üretiliyor"

VR gözlük üretimi ile alakalı açıklamalarda bulunan DP Software Company şirketinin sahibi Yalçın Erdoğan, "Metakent projemizde kullanılabilecek bir VR gözlük üretimine Nisan ayında başlayacağız. Bu gözlükleri evrenimiz için kullanmayı planlıyoruz. Gözlüklerin yazılımları tamamen kendi ekibimiz tarafından üretiliyor. Yılsonunda ise gözlüklerimizi Türkiye’ye getirerek satışlarımıza başlayacağız ve meta projemizde kullanılmasını sağlayacağız" diye konuştu.

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