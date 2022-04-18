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Türkiye savunma sanayi hedef büyüttü

Türkiye savunma sanayi vites yükseltti. Geçen yıl 3 milyar 224 milyon dolar ihracat gerçekleştiren savunma sanayi, bu yıl 4 milyar doların üzerinde ihracat hedefliyor.

Ekonomi 18.04.2022, 10:09
Türkiye savunma sanayi hedef büyüttü

Türkiye savunma sanayi vites yükseltti. Geçen yıl 3 milyar 224 milyon dolar ihracat gerçekleştiren savunma sanayi, bu yıl 4 milyar doların üzerinde ihracat hedefliyor.

SAHA EXPO Fuarı, 25 -28 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek. Bünyesinde savunma, havacılık ve uzay teknolojileri sanayinde yer alan 721 firma ve 22 üniversitenin yer aldığı SAHA İstanbul Sanayi kümelenmesi, Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi olmaya hazırlanıyor. Türk savunma sanayisinden dünya markaları çıkarmak için SAHA MBA programını başlatan SAHA İstanbul; savunma, havacılık ve uzay teknolojileri alanındaki firmaların endüstriyel yetkinlik düzeylerini yukarı çekmeyi, ihracatını geliştirmeyi, yeni teknolojiler ve projeler geliştirmesine destek olmayı hedefliyor.

Savunma, havacılık ve uzay teknolojileri sektörlerinin 2021 yılının değerlendirildiği basın toplantısında konuşan SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, "Avrupa Kümeler Birliği’nde şu anda Airbus’tan sonra ikinci büyük kümeyiz ama makas çok kapandı. Çok hızlı bir büyüme trendimiz var. Birkaç ay sonra SAHA İstanbul Kümemiz, Airbus’ın Toulouse’daki "AerospaceValley"in de üzerinde bir büyüklüğe ulaşacak ve Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi olacak. Şu anda 721 Firma, 22 Üniversite olarak üyemiz var. 46 Firmanın da süreci devam ediyor" dedi.

Türkiye’de savunma sanayinin çok hızlı bir büyüme trendi içinde olduğunun altını çizen İlhami Keleş, “Savunma sanayi geçen yıl 3 milyar 224 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Hedef, bu yıl 4 milyar doların üzerine çıkmak. SAHA İstanbul olarak; savunma, havacılık ve uzay teknolojileri alanındaki firmaların endüstriyel yetkinlik düzeylerini yukarı çekmek, ihracatını geliştirmek, yeni teknolojiler ve projeler geliştirmesine destek olmak, SAHA Akademi ve bünyesinde ki SAHA MBA programıyla sektörü yönetim, hedefler ve insan kaynakları anlamında dünya markası olmaya hazırlamak gibi gayretlerimiz var” şeklinde konuştu.

"Rusya-Ukrayna savaşı, ülkelerin öz güçlerinin ve öz savunma yeteneklerinin her şeyin önünde olduğunu gösterdi"

Dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak için firmaların yeteneklerini birleştirerek; yeni yetenekler, konsorsiyumlar ve benzeri yapılarla bu sinerjiyi oluşturduklarını ifade eden Keleş, "Türkiye için savunma, havacılık ve uzay alanında dünya rekabetinde yer almak çok önemli bir konuma geldi. Rusya-Ukrayna savaşı, ülkelerin öz güçlerinin ve öz savunma yeteneklerinin her şeyin önünde olduğunu gösterdi. Olay sadece insansız hava araçları da değil. Mühimmat teknolojileri, elektronik harp, benzeri endüstriyel yeteneklerin kara araçlarına yansıması, deniz platformları, uzay araştırmaları ki Bakanımız da açıkladı, yakında uzaya insan göndermeye başlayacağız" diye konuştu.

"Artık yüksek teknoloji yetmiyor, bunları yerli kaynaklarla üretebilir hale gelmek gerekiyor"

SAHA İstanbul’un, yerli üretimin gelişmesi için çok kapsamlı destekler verdiğini anlatan Keleş, “Savunma sanayisi, sivil havacılık ve uzay, yüksek teknoloji gerektiriyor. Bunları büyük oranda yerli malzemelerle üretebilir hale geldiğiniz zaman sivil teknolojileri de çok hızlı bir şekilde ekonomiye kazandırabiliyorsunuz. Savunma Sanayi Başkanlığının 700’ün üzerinde projesi var. Savunma sanayisinin yıllık ciroları 11 milyar doların üzerinde. Bunların ihracata yansıması geçen yıl 3 milyar 224 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamın 2022 için çok rahat 4 milyar doların üzerine çıkacağını düşünüyoruz. Bu çok hızlı bir şekilde artacak. Platform satmaya başladık. Platform sattığınız zaman onun altındaki mühimmatlar, alt sistemler birer ihracat kalemi haline geliyor" dedi.

SAHA İstanbul bünyesinde hazırlık düzeyi 5, 6 seviyesine gelmiş, prototipleri ortaya çıkmış projelerin yatırım almasıyla ilgili bir “SAHA Girişim” altyapısı oluşturduklarını anlatan Keleş, "Firmaların insan kaynağı geliştirme süreçlerinde meslek içi eğitimlerde, yüksek teknoloji eğitimleri de SAHA Akademi altında verilmeye başlandı. Firmaların, üniversitelerin laboratuvar ve akademik altyapılarından faydalanmasını sağlamak üzere gayretlerimiz sürüyor. Ayrıca, komitelerimizin altında ülkenin dışa bağlı olduğu konularda projeler oluşturuluyor" şeklinde konuştu.

Keleş, "SAHA Akademi, SAHA’da yer alan firmaların teknik yönden insan kaynağı ihtiyacını takviye etmek, geliştirmek üzere kurduğumuz bir akademi. Burada bu işin Amiral gemisi SAHA MBA. Bizim üyelerimizin tamamı sanayicidir ve bu sanayicilerin yüzde 89’u da KOBİ. Biz şunu gördük, bizim ülkemizdeki sanayi firmalarının yüzde 96,5’u ikinci kuşakta batıyorlar. Üçüncü kuşağı göremiyorlar, torunları göremiyorlar. Bu ülke için çok önemli bir problem çünkü bir firmayı kuruyor, geliştiriyor ve bir yerlere getiriyor. O firma battığı zaman o ülkenin o firmaya yaptığı bütün yatırımlar, insan kaynağının emeği, orada oluşan know-how, orada oluşan müşteri stokları çöp oluyor. Öyle olunca da uzun soluklu firmalar üretemediğimiz için dünya markası çıkartamıyoruz" dedi.

Keleş, SAHA İstanbul tarafından uygulamaya geçirilen SAHA MBA programı hakkında da şu bilgileri verdi: “Türkiye’nin bir dünya markası eğitimi çıkarmak üzere yola çıktık. Bu nedenle, bu eğitimi TÜBİTAK iş birliği ile hayata geçirdik. Harward, Stanford gibi 15 tane Üniversitenin MBA programlarını inceledik ve onlara eş yoğunlukta bir program hazırladık. Bir yıl süren bir eğitim bu ve 2 dönem eğitimi tamamladık, mezunları verdik. Programın hedefi 2026’da SAHA MBA’i dünyanın en prestijli ilk 10 programından birisi yapmak. Bu derslerin yanı sıra, katılımcılara aldıkları derslerin tatbikini yaptırıyoruz. SAHA MBA’e, ikinci kuşak yöneticiler, patronlar, üst düzey yöneticiler katılıyor. 6’şarlı 5 Firma kurduruyoruz. Önce durum çalışması yapılıyor 3 hafta. Durum çalışmasından sonra simülasyona sokuluyor. Simülasyona girdikten sonra bu 5 firma birbirleriyle rekabet ediyorlar, kararlar veriyorlar ve kararlarının sonuçlarına göre büyüyorlar, gelişiyorlar veya batıyorlar. Gerçekte firma çok kar edecekse orada da ediyor, batacaksa orada da batıyor".

"SAHA EXPO’da bu yıl Metaverse’de olacak"

Keleş; “Bu yıl SAHA EXPO fiziki fuar dışında “Metaverse” olarak da yapılacak. Dünyanın her yerinden ziyaretçiler kendi avatarı ile fuarı ziyaret edecek, gezecek. Katılımcılar kendi avatarlarıyla yer alabilecek. Fuara gelemeyenler Metaverse ile fuara dünyanın her yerinden katılabilecek. Fiziki fuara katılanlar ücretsiz girebilecek” şeklinde konuştu.

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