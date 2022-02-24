Türkiye rüzgar enerjisinde en çok kurulum yapan 3. Ülke oldu!

WindEurope tarafından Avrupa Birliği ve çevre ülkelerinde yapılan Avrupa Rüzgar Enerjisi araştırmasının 2021 raporu yayınlandı. Araştırmada Avrupa’nın geçen yıl rüzgar enerjisinde 17 GW kurulu gücü devreye aldığı ve toplamda 236 GW kurulu rüzgar enerjisi gücüne ulaştığı raporlandı. 2021’de rüzgarın parlayan yıldızı ise yaklaşık 1,5 GW kapasiteli rüzgar enerjisi kurulumu gerçekleştiren Türkiye oldu.

Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın

Avrupa’da toplam kurulu rüzgar gücü bakımından 7. sıradaki konumunu koruyan Türkiye’nin rüzgar arenasında rekorlarla dolu bir yılı geride bıraktığını aktaran Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, 2021 yılında Avrupa’da devreye alınan kurulu rüzgar enerjisi gücünde Türkiye’nin 3. sırada olduğuna da dikkat çekiyor.

Avrupa’da Hedeflenen Kurulumun Yarısı Gerçekleşti

Ekonomide yaşanan darboğaz ve küresel tedarik zinciri sorunları Avrupa’nın rüzgar enerjisindeki yıllık hedeflerine ulaşmasını geciktirdi. Geçen yıl yaklaşık 17 GW kurulu gücün devreye alınabildiği Avrupa’da toplam kurulu rüzgar enerjisi kapasitesi 236 GW’ye ulaşırken, rüzgardan elde edilen elektrik üretimi ise %15 olarak saptandı.

Avrupa’nın aksine rüzgar enerjisine büyük yatırımlar gerçekleştiren Türkiye ise kara rüzgarında 1.400 MW yeni kapasite ile en çok kurulum gerçekleştiren 3. ülke olurken, 12 milyon hanenin de elektriğinin rüzgardan karşılandığı bir yılı geride bıraktı. Türkiye’nin 2021 yılındaki rüzgar enerjisi yatırımlarının yüksek olduğuna dikkat çeken Ali Aydın’a göre, yapılan yatırımlar ve gösterilen üstün gayretlerle Türkiye’nin orta vadeye ait enerji projeksiyonlarında kurulu rüzgar enerjisi gücünü 20 GW’ye ulaştırabilmesi için yatırımlara devam etmesi gerekiyor.

Avrupa’da Türk Rüzgarı

WindEurope’nin yayınladığı rapora göre, Avrupa'daki toplam kurulu rüzgar enerjisi gücü 236 GW’ye ulaşırken, karada kurulu gücü yaklaşık 207 GW, deniz üstü rüzgar kurulu gücü ise 28 GW. Almanya 64 GW, İspanya 28 GW, İngiltere 26,7 GW, Fransa 19 GW ve İsveç 12 GW rüzgar gücüne sahip. Türkiye’nin önünde bulunan İtalya 11 GW kurulu güce sahipken, Avrupa genelinde sıralamasını koruyarak 7. sırada bulunan Türkiye’nin sahip olduğu kurulu rüzgar enerji gücü ise 1.400 MW artışla yaklaşık 11 GW oldu. Raporda özellikle Türkiye’nin 2021 yılında kara rüzgarında en çok kurulum gerçekleştiren 3. ülke olmasının olumlu görüldüğüne dikkat çeken Ali Aydın, rüzgar enerjisi üretimi ile birlikte ve santral kurulum, bakım ve onarım hizmetlerinde Türkiye’nin Avrupa’da parlayan bir yıldız olduğunu dile getiriyor.