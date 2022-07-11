Türkiye, PV Paris Fuarı’na en fazla katılım yapan ikinci ülke

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), moda ve tekstil sektöründe dünyanın en önemli fuarları arasında bulunan Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı’nda 13. kez mili katılım organizasyonu gerçekleştirdi. EHKİB Başkanı Burak Sertbaş, Türkiye’nin 212 firmayla fuara en fazla firmayla katılım gösteren ikinci ülke olduğunu belirterek, "Moda endüstrisinin ilgisinin Türkiye’ye döndüğü bir ortamda, Türkiye’nin fuara yüksek sayıda firmayla katılımı sektörümüz ve ülkemizin prestiji için oldukça önemli” dedi.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, moda sektöründe dünyanın önde gelen ve en prestijli, tekstil sektörünün ise en önemli fuarları arasında yer alan Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı’na, 5-7 Temmuz 2022 tarihlerinde 13’üncü kez milli katılım organizasyonu gerçekleştirdi.

Dünyanın en önemli tekstil fuarının PV Fuarı olduğunun altını çizen Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş sektörün talebi doğrultusunda bu yıl ilk kez Temmuz ayında gerçekleştiğini açıkladı.

“13’üncü kez milli katılımını organize ettiğimiz tekstil sektörünün en önemli fuarları arasında yer alan PV Fuarı, Yeni Yönetim Kurulumuzla ilk yurtdışı etkinliğimizdi. Türkiye, bu sene de Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı’na en fazla katılım yapan 3 ülkeden biriydi. Fuara kumaş, deri, deri-konfeksiyon, hazır giyim, aksesuar ve tasarım bölümlerine toplamda bin 200 firma katılım sağlarken, Türkiye 212 firmayla İtalya’dan sonra fuara en fazla firma gönderen 2’inci ülke oldu. Türkiye’yi ise Fransa takip etti.”

117 ülkeden 18 bin 239 profesyonel ziyaret etti

Sertbaş, “EHKİB’in 22 firmayla milli katılım düzenlediği fuarın ’manufacturing’ bölümüne ise 127 üretici/ihracatçı firma katılım sağladı. Manufacturing bölümüne de en yüksek katılım Türkiye’dendi. Fuarı 3 gün süresince toplamda 117 ülkeden 18 bin 239 profesyonel ziyaret etti. Ziyaretçilerin ülkelere dağılımına bakıldığında çoğunluğu Avrupa ülkeleriydi. İtalya, İspanya ve İngiltere öne çıkan ülkeler oldu. Moda endüstrisinin ilgisinin Türkiye’ye döndüğü bir ortamda, Türkiye’nin fuara yüksek sayıda firmayla katılımı sektörümüz ve ülkemizin prestiji için oldukça önemli” dedi.

Hedef Fransa hazır giyim pazarından yüzde 10 pay

Başkan Sertbaş, küresel alıcıların firmalarımıza olan ilgisinden genel olarak memnun olduklarını söyleyerek, üç gün boyunca fuar katılımcılarının yeni iş bağlantıları kurarken, mevcut müşterileriyle de etkileşimlerini devam ettirmelerinin önemli olduğunu vurguladı.

“Bir sonraki Fuar, 7-9 Şubat 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. Firma sayıları her fuarda artıyor. Şubat ayında gerçekleşecek PV Fuarına pandemi öncesinde olduğu gibi 30 firmayla katılmayı hedefliyoruz. Ülkemiz Fransa hazır giyim pazarından yüzde 6,5 pay alıyor. Tekstil sektörünün en önemli fuarları arasında yer alan PV Paris fuarına düzenli katılarak Fransa hazır giyim pazarından aldığımız payı artırmak istiyoruz. Amacımız bunu yüzde 10’a çıkarmak.”

2022’de Almanya, Hollanda, İngiltere ve Kuzey ülkeleri, 2023’de ABD gündemde

2022 yılının ikinci yarısında Almanya, Hollanda, İngiltere ve Kuzey ülkeleri başta olmak üzere sektörel ticaret heyeti düzenlenmesi için paydaşlarla temasların devam ettiğini açıklayan Sertbaş, gelecek yıl ABD’ye yönelik bir etkinlik düzenlenmesinin de gündemde olduğunu vurguladı.

Türk hazır giyim sektörü ilgi odağı oldu

Ege Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi Başkanı Tala Uğuz, “Pandemi sonrası düzenlenen fuarlarda müşterilerin; tedarik zincirindeki kırılmalar, navlun-enerji maliyetlerinin artması, risklerin yükselmesi nedeniyle lokasyon avantajı sayesinde yakından tedarikte öne çıkan ülkemize, ilgilerinin yüksek seviyede olduğu gözleniyor. Firmalarımız tekstil sektörünün en önemli fuarları arasında yer alan Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı sayesinde tasarım gücü yüksek, kaliteli, sürdürülebilir ürünlerini dünyanın dört bir yanından gelen alıcılara sunma fırsatı elde ederek, hazır giyim sektörünü en iyi şekilde temsil etti” dedi.

Türk üreticiler tasarım, esneklik, lojistik, sosyal uygunlukta önde

Uğuz, “Üreticilerimiz güçlü tasarım ekipleri, esnek üretim becerileri, hızlı teslimat, müşterilerin talep ettiği sosyal uygunluk sertifikalarına sahip olma gibi avantajlarıyla öne çıkıyor. Uluslararası seyahat engellerinin kısmen devam etmesi, Çin’deki karantinalar Uzakdoğulu üreticilerin fuara katılımlarını sınırlarken, Çin’den 63, Hindistan’dan 28, Portekiz’den 64, Vietnam’dan 9 firma katıldı. EİB 15’inci Moda Tasarım Yarışması finalistleri de ödül çerçevesinde fuarı ziyaret ederek moda sektörünün son trendlerini yerinde inceleme fırsatı yakaladı” diye konuştu.