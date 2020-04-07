TÜRKİYE PETROLLERİ TESİSLERİNDE KORONAVİRÜS’E KARŞI ÖNLEMLER

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı Türkiye Petrolleri de Kırıkkale, Hatay, Ambarlı, Samsun, Kocaeli ve Antalya da yer alan toplam 8 tesisinde bir dizi önlem aldı. Bu tesislerden bayilere sevkiyatların olması, dolayısıyla olası olumsuz bir durumda hem istasyonların hem de binlerce kişinin etkilenme riskine karşılık ilk andan itibaren pek çok önlem alan Türkiye Petrolleri Seç-G departmanı, ilk olarak “Korona Virüs nedir? Nasıl bulaşır? Etkileri ve belirtileri nelerdir? Korunmak için neler yapılmalıdır?” konularını içeren bir eğitim sunumu hazırladı ve tesislerde çalışanlara iş yeri hekimlerince eğitim verilmesini sağladı. Bunun yanında limanda çalışacak tüm personele eldiven ve virüs korumalı (N95/FFP3 tip) maskeler temin edildi, liman üzerindeki noktalara ve tesis idari binalarına dezenfektan sıvılar konuldu. Sağlık Bakanlığı’nın korona virüs kapsamında hazırlamış olduğu bilgilendirme afişleri, çalışanların görebileceği yerlere asılarak çalışanların her an, riski akıllarında tutarak buna göre alınan önlemlere uymaları sağlandı.