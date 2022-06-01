Türkiye-Pakistan İş Forumu Ankara’da gerçekleştirildi

Ankara’da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve heyetinin katılımı ile Türkiye-Pakistan İş Forumu düzenlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye-Pakistan İş Forumu’na Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve TOBB Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu ile çok sayıda iş adamı katıldı. Türkiye’nin savunma sanayi üretiminin milli ve yerlilik oranında yüzde 80’ne ulaştığını belirten Bakan Akar, "Pakistan, savunma gibi konularda bizim son derece iş yaptığımız, çalıştığımız ve beraber olduğumuz kardeşlerimiz. Ayrımızın gayrımızın olmadığı bizim silah arkadaşlarımız. Biz Türkiye’de ve Pakistan’da yaptığımız çalışmalarla, tatbikatlarla ve eğitimlerle iş birliğimizi son derece geliştirmiş bulunuyoruz. Bizim tarihimiz, kültürümüz, geçmişimiz ve haklar arasındaki birlik ve beraberliğimiz bizi son derece rahatlatmaktadır. Başbakanlık veya Cumhurbaşkanlığı düzeyinde bizim ilişkilerimizin son derece verimli ve üretken olduğunu bilmenizi istiyorum. Hem Türkiye’de hem de Pakistan’da yaptığımız çalışmalarla müşterek sorunlarımıza ve ihtiyaçlarımıza çok başarılı çözümler ürettik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bizim Türkiye olarak geldiğimiz seviye, milli ve yerli olarak ürettiğimiz savunma sanayi ürünleri neredeyse yüzde 80’e yaklaşmış bulunuyor. Benzer şekilde Pakistanlı kardeşlerimizin de yüksek seviyede savunma sanayi kabiliyeti var. Keşmir konusunda Pakistanlı kardeşlerimize sınırsız desteğimiz, Kıbrıs konusunda da Pakistanlı kardeşlerimizin bize sınırsız destekleri var” diye konuştu.

Forumda konuşan Ticaret Bakanı Muş, Türk ve Pakistan iş dünyasının müzakerelerini yürüttüğü Mal Ticaret Anlaşması’nın kısa bir sürede nihayete ermesi gerektiği belirtti.

“Türkiye ile Pakistan arasında serbest ticaret anlaşmasının faydalı olacağını düşünüyoruz”

Ticarette korumacı politikalardan şikayetçi olduklarını aktaran TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Ticarette korumacılığın halkımızı fakirleştireceğini düşünüyoruz. Türkiye ile Pakistan arasında iyi tasarlanmış, her iki ülkenin da kazanacağı bir serbest ticaret anlaşmasının faydalı olacağını düşünüyoruz. Yatırımlar konusunda ise bizim görevimiz ülkemize daha fazla doğrudan yatırım çekmektir. Yatırım ortamını yatırımcılar için daha cazip hale getirmektir. Yeni yatırımcı çekmek için en iyi referans, var olan yatırımcıların ülke içinde mutlu olmalarıdır. Halen ülkelerimizde yatırımı olanlar, mevzuat ve uygulamalardan mutlu ise potansiyel yatırımcılar için de iyi bir örnek oluştururlar. O nedenle benim tavsiyem ülkelerimize güvenerek, ülkemiz geleceğine yatırım yapan, ülkemizde katma değer ve istihdam üreten, ihracat yapan yatırımcılara sahip çıkalım. Onları küstürmeyelim” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Pakistan arasında daha fazla ticaret yapılması gerektiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Daha fazla yatırım yapalım. Daha fazla karşılıklı ticaret yapalım. Beyaz eşya, inşaat malzemesi, çimento, otomotiv ve yedek parçalarında, gemi inşa sanayiinde, Avrupa’nın en önemli tedarikçilerindeniz. İhracatımızın yüzde 90’ından fazlası sanayi ürünü. Bunların yarısını da Avrupa ve ABD gibi rekabetin en yüksek olduğu ülkelere yapıyoruz. Turizmde, yurtdışı müteahhitlikte dünya çapında başarı hikayelerine imza atıyoruz. Turizmde 40 sene önce ismimiz duyulmazken, özel sektörümüzün yatırımları ve vizyonuyla bugün dünyada ilk 10 destinasyon içine girdik. Dünyanın en büyük müteahhitleri arasında Türk müteahhitlik firmaları bulunuyor. Bu yıl listede ikinciliği bir firma fark ile ABD’ye ödünç verdik. Biz, tecrübemizi kardeşlerimizle paylaşmaya hazırız. Özellikle de Pakistan-Çin ekonomi koridoru çerçevesindeki alt yapı yatırımlarında Türk müteahhitleri olarak daha fazla pay almak isteriz” şeklinde konuştu.

Forum, konuşmaların ardından basına kapalı şekilde devam etti.