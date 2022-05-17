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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:

Çankırı’da konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, tarım ve hayvancılığın önemine değinerek, "Son 10 yılda en çok fiyatı artan hammaddeler neler? En çok fiyatı artan hammaddelerin tarım ve hayvancılık olduğunu görürsünüz. Hayvancılık ve tarımda ekmek var, doğru alandasınız" dedi.

Ekonomi 17.05.2022, 16:16
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:

Çankırı’da konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, tarım ve hayvancılığın önemine değinerek, "Son 10 yılda en çok fiyatı artan hammaddeler neler? En çok fiyatı artan hammaddelerin tarım ve hayvancılık olduğunu görürsünüz. Hayvancılık ve tarımda ekmek var, doğru alandasınız" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Çankırı Ticaret Borsası Kızılırmak Satış Salonu’nun açılış törenine katıldı. Törene Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Civitçioğlu, Çankırı Ticaret Borsası Başkanı Erdal Aslan, Çankırı Ticaret Ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çelikten ve davetliler katıldı. Programda konuşan Çankırı Ticaret Borsası Başkanı Erdal Aslan, tarıma önem verdiklerini ve tarımı desteklemek amacı ile çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ise pandemi sürecinin gıda güvenliğinin önemini ortaya çıkardığını belirterek, açılışı yapılan satış salonunun hem üreticiye hem de tüketiciye katkı sağlayacağını ifade etti.

“Önümüzdeki dönem bütün dünya için çok sıkıntılı olacak”

Programda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, tarımın dünya ekonomisindeki önemine değinerek, “Pandemi ile beraber bütün dünya şunun farkına vardı; tarım ve hayvancılık önümüzdeki dönemde dünya için çok önemli olacak. Pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı çıktı, şimdi bütün dünya tarım ve hayvancılığı teşvikliyor. Allah bize müthiş bir coğrafya vermiş. Kızılırmak havzası da Çankırı müthiş bir şans. Son 10 yılda en çok fiyatı artan hammaddeler neler? En çok fiyatı artan hammaddeler tarım ve hayvancılık olduğunu görürsünüz. Hayvancılık ve tarımda ekmek var, doğru alandasınız. O yüzden sakın başka bir alana değil, bu işe yönelmek lazım. Önümüzdeki dönem bütün dünya için çok sıkıntılı olacak. Pandemide gördük ki herkes ‘önce ben, benim halkım’ diyor. Allah bize müthiş bir coğrafya vermiş. Kızılırmak havzasını çok iyi değerlendirmemiz lazım. Kızılırmak havzasından daha çok gelir ve ürün elde edebilmek için bütün havzayı kapsayacak şekilde bir çalıştay yapmamamız lazım. Çünkü, bizim elde ettiğimiz verim ile başka ülkelerin verimini mukayese ettiğimiz zaman, aramızda çok fark olduğunu görüyoruz. Daha çok gidecek yolumuz var” dedi.

“Tarım ve hayvancılıkla ilgili birçok projeye destek verdik”

Türkiye ve Borsalar Birliği olarak tarıma yönelik çalışmalara destek sağladıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Özellikle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak, ilk başkan seçildiğim günden beri tarım ve hayvancılıkla ilgili bir sürü projeye destek verdik. Çocukluktan beri üç nesildir, tarım sektörünün içinde olduğum için süneyle mücadeleden başlayarak sertifikalı tohumla elde edebilmek için bakanlığımızla önemli projeler yürüttük” diye konuştu.

“Buğday taban fiyatında maliyetlerimizi kurtaracak, biraz kâr eder hale gelmemizi sağlayacak açıklamayı bekliyoruz”

Buğdaya uygulanacak taban fiyatın çiftçilerin yükünü azaltacağını belirten Hisarcıklıoğlu, “Tarım ve hayvancılıkta son dönemde sıkıntılarımız var. Yüklü maliyetlerden kaynaklanan sıkıntılarımızı yakın zamanda Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile bir araya gelerek dile getirdik. Özellikle borsalarımızın başkanları ile Sayın Bakanımıza dile getirdik. İnşallah buğdaya taban fiyatı bekliyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta açıklanır. Cumhurbaşkanımız geçen hafta çay taban fiyatını açıklarken çok iyi bir şekilde açıkladı. Buğday taban fiyatında maliyetlerimizi kurtaracak, birazcık olsun kâr eder hale gelmemizi sağlayacak açıklamayı bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından salonun açılışı kurdele kesilerek gerçekleştirildi.

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