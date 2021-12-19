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Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5B ile internet kapasitesi artacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, Türksat 5B'nin diğer uydulardan farkının yüksek internet kapasitesi olduğunu belirterek, gelecek dönemde Türksat 5B ile birlikte Türkiye'de internetsiz köy bırakmayacaklarını ifade etti.

Ekonomi 19.12.2021, 12:37 19.12.2021, 23:05
Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5B ile internet kapasitesi artacak

WASHINGTON(AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, AA muhabirine, Türksat 5B uydusunun fırlatılışı dolayısıyla geldiği ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nde değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun rehberliğinde Türkiye'nin uydu kapasitesinin son 3 yılda ikiye katlandığına dikkati çeken Sayan, halihazırda Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B uydularının çalıştığını söyledi. Sayan, 2021 yılı başında Türksat 5A uydusunun fırlatıldığını anımsatarak, Türksat 5B'nin ardından Türksat 6A'nın da 2023'te fırlatılacağı bilgisini paylaştı.

Uyduların ağırlıklı olarak medya ve televizyon sektöründe uydu yayıncılığı amacıyla kullanıldığını belirten Sayan, uydu sektörünün artık yayıncılık alanından internet servisi sunma alanına doğru ilerlediğini aktardı.

"Türksat 5B'nin internet kapasitesi önceki uydulara göre çok daha yüksek"

Sayan, Türksat 5B'nin internet kapasitesinin önceki uydulara göre çok daha yüksek olduğunu bildirdi.

Türksat 5B uydusunda 2 yerli modülün de olduğuna işaret eden Sayan, "Airbus tarafından üretilen uydumuzun içinde 2 parça tamamen Türk mühendislerince üretildi ve bu uyduda çalışıyor olacak. Yerli ürünlerimize uzay deneyimini kendi uydumuzda kazandırmış oluyoruz. Bu alanda istediğiniz şeyi üretin eğer uzay deneyiminiz yoksa bunu ihraç etmeniz mümkün değil. Türksat 5B ile birlikte uzay vatanda bütün yörünge haklarımızı koruyoruz." diye konuştu.

Sayan, Türksat 5B'nin Türkiye dışında bulunan kapsama alanlarına da değinerek, uydunun Akdeniz'in hemen hemen tamamı olmak üzere, Afrika'nın büyük bir bölümünde hizmet vereceğini anlattı.

Söz konusu bölgelere yayıncılık ve internet servisi vermenin yanı sıra kullanıcıların yüksek hızlı internete ulaştırabileceklerini vurgulayan Sayan, "Bugün itibarıyla 2 bine yakın köy okulumuzun interneti Türksat tarafından karşılanıyor. Önümüzdeki dönemde Türksat 5B ile birlikte Türkiye'de internetsiz köy bırakmamak üzere Türksat uydularımızı çok daha etkin bir şekilde kullanacağız." dedi.

Uydunun üretiminin 3 yılı aştığını ve Türkiye'nin 30-35 yıl boyunca Türksat 5B'yi verimli olarak kullanacağını belirten Sayan, "Bugünden sonra yaklaşık 5 ay sürecek bir süreç var. Önce yörüngeye gidecek, orada belirli testlerimizi yapacağız, sinyallerimizi alacağız. Fırlatmayı yaptığımız andan itibaren belirli sinyaller geliyor ama uydu önce yörüngesine gidecek, yörüngesinde testlerimizi yapacağız ve devreye almayı 5 ay içinde gerçekleştireceğiz gibi gözüküyor." diye konuştu.

Sayan, "Tüm vatandaşlarımızın yaptığımız fırlatmayı izlemiş olduğunu umuyorum ve uydumuzun 30-35 yılı bulan kullanım süresi boyunca sinyal vermeye başladığının müjdesini vermek istiyorum." dedi.

#Teknoloji
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