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Türkiye'nin sağlık altyapısı için 70 milyon euroluk krediye onay
Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), Türkiye'nin sağlık altyapısı için 70 milyon euro krediyi onayladı.
Ekonomi 31.08.2020, 13:46
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Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) Yönetim Kurulu, Türkiye'nin COVID-19 salgınına karşı acil sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için talep ettiği 70 milyon euro krediye onay verdi.
Yapılan açıklamaya göre, kamu hastanelerinin altyapı kapasitelerinin kritik ekipmanlar ile güçlendirilmesini ve acil sağlık programının finansman açığının giderilmesini hedefleyen kredi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile ile birlikte finanse edilecek.
AIIB, Temmuz ayında da iki Türk kalkınma bankasına COVID-19 salgını nedeniyle likidite sıkışıklığı yaşayan şirketlerin desteklenmesinde kullanılmak üzene 500 milyon ABD Doları tutarında devlet garantili kredi hattını onaylamıştı.
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