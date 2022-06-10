Türkiye'nin risk primi 14 yılın en yüksek seviyesinde!

2008 yılından bu yana kaydettiği zirve seviyeyi yenileyen 5 yıllık risk primi (CDS) 816 baz puan seviyesine ulaştı.

EN SON 2008'DE BU SEVİYELERE ÇIKTI

CDS, en son küresel finans krizi sırasında Ekim 2008’de bu seviyelere çıkarak Ekim 2008'de güniçi işlemlerde Türkiye'nin risk primi 904 baz puanı görmüştü.

CDS’nin bu seviyelere çıkması Türkiye’nin dış borçlanmada ödeyeceği faizi etkileyeceği düşünülürken Hazine'nin dolar cinsi borçlanmalarında faizin yüzde 10'un üzerine çıkması bekleniyor.

Türkiye'nin CDS'si en son etkisini derinden hissetiren 2001 ekonomik krizinde 1300 seviyelerindeydi.

Bugün pris priminin (CDS) 740 baz puana yükselmesi ise iflas riskinin artması anlamına geliyor.

RİSK PRİMİ CDS NEDİR?

Kredi risk primi, bir kredinin geri ödenmeme riskinin tespit edilmesini ve bu riske karşı kredinin sigortalanmasını sağlayan bir değerleme enstrümanıdır. Sigorta şirketleri borçların ödenememesi halinde alacaklının alacaklarını sigortalayan bir sözleşme satar ve bu sözleşmenin fiyatı da ülkenin CDS primidir.

CDS, en son küresel finans krizi sırasında Ekim 2008’de bu seviyelere çıkarak Ekim 2008'de güniçi işlemlerde Türkiye'nin risk primi 904 baz puanı görmüştü.

CDS’nin bu seviyelere çıkması Türkiye’nin dış borçlanmada ödeyeceği faizi etkileyeceği düşünülürken Hazine'nin dolar cinsi borçlanmalarında faizin yüzde 10'un üzerine çıkması bekleniyor.

Türkiye'nin CDS'si en son etkisini derinden hissetiren 2001 ekonomik krizinde 1300 seviyelerindeydi.

Bugün pris priminin (CDS) 740 baz puana yükselmesi ise iflas riskinin artması anlamına geliyor.

RİSK PRİMİ CDS NEDİR?

Kredi risk primi, bir kredinin geri ödenmeme riskinin tespit edilmesini ve bu riske karşı kredinin sigortalanmasını sağlayan bir değerleme enstrümanıdır. Sigorta şirketleri borçların ödenememesi halinde alacaklının alacaklarını sigortalayan bir sözleşme satar ve bu sözleşmenin fiyatı da ülkenin CDS primidir. (haber 3)