Türkiye'nin kredi riski 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı!

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası 400 puanın üzerine çıkan CDS'ler, 439 baz puana yükselerek 6 ayın en yüksek seviyesine yaklaştı.

Türkiye’nin 5 yıllık CDS’leri dünkü kapanışa göre 3 baz puan artarak 439 baz puana yükseldi ve 6 ayın en yüksek seviyesine yaklaştı.

Reuters’in aktardığı IHS Markit verilerine göre, Güney Afrika’nın 5 yıllık CDS’leri de 6 baz puan artarak 224 baz puana çıktı.

Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirim kararı ile Türkiye’nin risk primi 400 puanın üzerine çıkmıştı. Halihazırda risk primi sıralamasında Türkiye, Arjantin’den sonra en riskli görülen ekonomiler arasında önde gidiyordu.

TÜRKİYE EN RİSKLİ ÜLKELER ARASINDA

CDS primi, bir ülkenin çıkardığı tahvil ve bonoların riskini ölçmekte kullanılan bir ölçü olarak niteleniyor.

‘Kredi batma riskinin değiş tokuş edilmesi’ deyiminin de (Credit Default Swap) kısaltması olarak öne çıkıyor.

CDS primi 300'ün üzerinde olan ekonomiler ‘aşırı riskli ekonomiler’ olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda Türkiye’nin mevcut CDS primi düzeyi, dünyada en riskli ülkeler arasında bulunduğunu gösteriyor.