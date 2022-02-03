Türkiye'nin gözü kulağı bugün açıklanacak olan 2022 Ocak ayı enflasyon rakamlarında!
Reuters’ın enflasyon anketine göre, asgari ücret zammı ve artan enerji fiyatları nedeniyle Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) ocak ayında son 20 yılın zirvesi olan yüzde 46,68’e yükselmesi bekleniyor. Aylık enflasyonun ise yüzde 9,80 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor, tahminler yüzde 6,9 ila yüzde 13,72 bandında yer alıyor. 17 ekonomistle gerçekleşen ankette ocak ayı için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 40 ila yüzde 52,19 arasında değişiyor. TÜFE en son Nisan 2002 döneminde yüzde 52,7 artış kaydetmişti.
2022 Ocak ayına ilişkin enflasyon oranlarının bugün saat 10:00'da sonra açıklanması bekleniyor.
MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİNİ YÜKSELTTİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ilk Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Kavcıoğlu, enflasyonun 2022 yıl sonunda yüzde 23,2 olarak gerçekleşeceği, 2023 yıl sonunda ise yüzde 8,2 gerçekleşeceğinin tahmin edildiğini söyledi.
2021'İN SON ENFLASYON RAKAMLARI
TÜFE'de 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre %36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,60 artış gerçekleşmişti.
Yıllık en düşük artış %8,76 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %17,23 ile eğitim, %20,02 ile alkollü içecekler ve tütün ve %20,13 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %53,66 ile ulaştırma, %43,80 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %40,95 ile ev eşyası oldu.