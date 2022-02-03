Türkiye'nin gözü kulağı bugün açıklanacak olan 2022 Ocak ayı enflasyon rakamlarında!

2022 Ocak ayına ilişkin enflasyon oranlarının bugün saat 10:00'da sonra açıklanması bekleniyor.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİNİ YÜKSELTTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ilk Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Kavcıoğlu, enflasyonun 2022 yıl sonunda yüzde 23,2 olarak gerçekleşeceği, 2023 yıl sonunda ise yüzde 8,2 gerçekleşeceğinin tahmin edildiğini söyledi.

2021'İN SON ENFLASYON RAKAMLARI

TÜFE'de 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre %36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,60 artış gerçekleşmişti.

Yıllık en düşük artış %8,76 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %17,23 ile eğitim, %20,02 ile alkollü içecekler ve tütün ve %20,13 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %53,66 ile ulaştırma, %43,80 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %40,95 ile ev eşyası oldu.