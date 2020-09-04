Türkiye narenciye ihracatında yüzde 32 artış yakaladı

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, yaş meyve ve sebze ihracatında en önemli ürün grubunu oluşturan narenciyede 2020 yılının ilk 8 ayında 666 bin ton ürün ihraç ederek Türkiye’ye 339,8 milyon dolar döviz kazandırdıklarını açıkladı. Yeni narenciye ihracat sezonunun 3 Eylül’den itibaren Mayer cinsi limonla başladığını kaydeden Başkan Nejdat Sin, “Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak ülkemizin Ocak-Ağustos dönemi narenciye ihracatının yüzde 77’sini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Yaş meyve sebze sektörünün lideri olarak Türkiye’de koordinatörlük ve sekretarya hizmetlerini yürüten Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin yeni narenciye sezonuna girilirken sektör paydaşlarını bir araya getirdiğini belirten Başkan Nejdat Sin, ihracatçıların elini güçlendirecek ortak çalışmaların yürütülmesi, ihracatta karşılaşılabilecek sorunlara birlikte çözüm üretilmesi ve yeni sezona dair beklentilerin değerlendirildiği toplantının verimli geçtiğini söyledi. Narenciye ürünlerinde cinslerine göre rekolte farklılıkları yaşandığını dile getiren Sin, “Narenciye ihracatında şuan için herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Bakanlık yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde de önümüzdeki süreçte narenciye ürünlerinde kısıtlama olmayacağı yönünde izlenim oluştu. Geçen yıla kıyasla daha bereketli bir sezon olacağını öngörüyoruz. Mayıs ayında bir hafta süren aşırı sıcak hava ve poyraz narenciyede rekolte beklentisini düşürmüştü. Bu olumsuzluk haziran ayı ve sonrasındaki uygun hava koşulları sayesinde ortadan kalktı. Limon ve greyfurtta geçen yıldan daha fazla verim var. Mandalina ve portakalın bazı cinslerinde eksikler olsa da geçen yıldan yüksek verim bekliyoruz. Yeni narenciye sezonunun üreticilerimize, ihracatçılarımıza hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyoruz. İyi bir sezon geçireceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

En fazla narenciye ihracatı Rusya’ya

2020 yılının ilk 8 ayında Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 1 milyar 493 milyon dolara ulaştığını, bu rakamda narenciye ürünlerinin payının yüzde 22,7 olduğunu ifade eden Başkan Sin, “Ocak-Ağustos ayları arasında sektör olarak narenciye ihracatında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32’lik artış sağladık. En fazla narenciye ihracatı gerçekleştirdiğimiz ülkelere baktığımızda 119,4 milyon dolar değer ile Rusya birinci, 33,4 milyon dolar değer ile Ukrayna ikinci, 32,4 milyon dolar değer ile Irak üçüncü sırada yer aldı. Narenciye ihracatında en fazla artış sağladığımız ülkelerin başında yüzde 539 artış ve 3,6 milyon dolar değer ile İtalya geldi. Bu ülkeyi yüzde 212 artış ve 4,1 milyon dolar değer ile Beyaz Rusya, yüzde 197 artış ve 18 milyon dolar ile Polonya takip etti” dedi.

Narenciyede ihracat şampiyonu mandarin

Türkiye’nin narenciye ihracatını çeşitlere göre değerlendiren Başkan Sin, şunları söyledi:

“2020 yılının ilk 8 ayında narenciye ürün grubunda en fazla ihraç ettiğimiz meyve mandarin oldu. 228 bin tonluk mandarin ihracatımızdan 125,6 milyon dolar döviz geliri sağladık, geçen yıla göre yüzde 67 oranında artış yakaladık. Limon ihracatımız 157 bin 736 ton miktar ve 95,8 milyon dolar değer olarak gerçekleşti. 164 bin 350 tonluk portakal ihracatımızda 65,2 milyon dolarlık değere ulaştık. Greyfurt ihracatımız ise 115 bin 578 ton ve 53 milyon dolar olarak raporlara yansıdı.”