‘Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri’nden Zorlu Enerji’ye ödül

‘Müşteri Deneyimi Projesi’ ile müşterilerinin temas kurduğu kanallardaki memnuniyetlerini ölçümleyen ve müşteri geri bildirimlerinin kurum kültürü içinde içselleştirilmesini sağlayan Zorlu Enerji, Awards International tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri’nde ‘Müşteri Deneyimi Dönüşümü’ kategorisinde bronz ödüle layık görüldü.

Zorlu Enerji, müşteri odaklı uygulamalarıyla Awards International tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri 2022’de, ‘Müşteri Deneyimi Dönüşümü’ kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu. Zorlu Enerji Grup Şirketleri, özellikle enerji sektöründe müşteri memnuniyeti ve deneyimi için geliştirilen ilk proje olan ‘Memnuniyet 4.0’ isimli Ar-Ge projesi ile öne çıktı.

Her alanda dijital dönüşüme yatırım yapılıyor

Yapılan açıklamaya göre, ‘Memnuniyet 4.0 Projesi’ kapsamında tüm talep ve şikayetleri tek bir noktada toplayan bir CRM platformu geliştirerek müşteri ihtiyaçlarına en kısa sürede yanıt vermek amacıyla özel sistemler oluşturan şirket, müşteri deneyimini dijital dönüşümle güçlendirmek için attığı adımlarla ödüle layık görüldü. Sektörde yaşanan dijital dönüşümün her kanalına yatırım yapan ve ‘Dijital Abonelik Hizmeti’ni devreye alarak sektöründe ilke imza atmış olan şirket, ‘Uzaktan Endeks Okuma Projesi’ ile müşterilerin çağrı merkezi veya dijital kanallar aracılığıyla faturalarını oluşturmalarını sağlarken, 2021 yılından bu yana elektrik dağıtım şirketi mobil uygulaması üzerinden müşterilerinin anlık olarak planlı kesintileri öğrenmesini ve arıza ihbarı bırakmasını sağlıyor.

Müşteri memnuniyeti 5 puan arttı

Müşteri geri bildirimleri ile süreçlerini besleyerek dijital kanallarını çeşitlendirip geliştiren şirket, müşteri memnuniyetinde sektöründe öne çıkarken müşterilerinin memnuniyet oranını yüzde yüzde 85’ten yüzde 90’a yükseltti.