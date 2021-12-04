banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Meclis toplantısında CHP’li Vursavuş’tan ilginç öneri
Meclis toplantısında CHP’li Vursavuş’tan ilginç öneri
Beşiktaş galibiyeti unuttu!
Beşiktaş galibiyeti unuttu!
Halk Ekmek'e zam gelecek mi?
Halk Ekmek'e zam gelecek mi?
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'den öğrencilere doğalgaz faturası müjdesi!
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'den öğrencilere doğalgaz faturası müjdesi!

Türkiye milyon dolarlık lüks düğünlerin merkezi oluyor

Milyon dolarlık ’yabancı düğünlerin’ önümüzdeki yıl Türkiye ekonomisine önemli girdi sağlaması bekleniyor. Hindistan, Afganistan, İran, Pakistan ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeden yeni çiftlerin düğün rotası 2022 yılında Türkiye olacak.

Ekonomi 04.12.2021, 10:11
Türkiye milyon dolarlık lüks düğünlerin merkezi oluyor

Milyon dolarlık ’yabancı düğünlerin’ önümüzdeki yıl Türkiye ekonomisine önemli girdi sağlaması bekleniyor. Hindistan, Afganistan, İran, Pakistan ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeden yeni çiftlerin düğün rotası 2022 yılında Türkiye olacak.

Düğünlerini Türkiye’de yapan yabancıların sayısı her geçen yıl artıyor. Milyon dolarları bulan bütçeleriyle ’yabancı düğünleri’nin önümüzdeki yıl Türkiye ekonomisine önemli girdi sağlaması beklenirken; Rusya, Hindistan, Afganistan, İran, Pakistan ve Orta Doğu ülkeleri olmak üzere pek çok ülkeden yeni çiftlerin düğün rotası 2022 yılında Türkiye olacağı belirtiliyor.

Türkiye’de ilk kez düzenlenen ve 2022 yılı düğün trendlerinin sergilendiği ’Wedding Dream Art’ta evlilik sektörünün profesyonelleri İstanbul’da bir araya geldi. Yeni çiftlerin, teknoloji ve sanatla buluşturulduğu etkinlikte özel tasarımlı masalar sergilendi. İç mimar Heval Zengoğlu’nun tasarladığı özel masalar Mapping Show’larla desteklendi. Ayrıca, özel süslemeler ve dans şovları da düğünlere renk katıyor. Dünyanın önemli destinasyonlarından biri olan İstanbul’un, 2022 yılında lüks düğünlere ev sahipliği yapması bekleniyor. Rusya, Hindistan, Pakistan, Afganistan, İran ve Orta Doğu ülkelerinden gelen acentelerin de katılım sağladığı serginin, İstanbul’un 2022 yılında dünyanın en çok tercih edilen düğün destinasyonlarından biri olması açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

Her yıl ortalama 600 bin düğünün olduğu ve 1,2 milyon kişinin evlendiği Türkiye’de düğün sektörü yıllık yaklaşık 100 milyar TL’lik ekonomi oluşturuyor. Düğün sektörü; mekan işletmecisinden gelinlikçisine, pastacısından çiçekçisine kadar yaklaşık 30 iş kolu ile direkt iş birliği halinde yer alıyor. Ayrıca; beyaz eşya, kuyumcu, mobilya, tekstil ve inşaat sektörleri de dolaylı olarak dahil edildiğinde Türkiye ekonomisinden önemli bir hacme ulaşıyor.

Özellikle İstanbul Boğazı hattı, lüks otellerde ve yalılarda düğün yapmak isteyenlerin en tercih ettiği lokasyonlardan birisi olarak görülüyor. Pandemide yaşanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle büyük bir durgunluğa bürünen yabancı düğünleri, 2022 yılında aradaki açığı kapatmanın sinyallerini veriyor. Rusya, Hindistan, Afganistan, İran, Orta Doğu ülkeleri ve Pakistan gibi birçok ülkeden yeni çiftlerin 2022 rotası Türkiye oldu. Rezervasyonu yapılan onlarca düğün için çalışmalara başlandı. Düğün organizasyonlarını daha önce Amerika, İtalya ve Fransa gibi ülkelerde yapan yabancılar acenteler de, artık ilk rotalarını İstanbul’a çeviriyor.

Tercihler arasında ilk sırada yer alan İstanbul, Las Vegas’tan sonra dünya üzerinden en çok tercih edilen ikinci düğün destinasyonu olduğu belirtiliyor. Özel tasarımlı ve teknoloji ağırlıklı talepler, Türk tasarımcıların başarılı çalışmalarıyla gerçekleşiyor. Kalabalık davetli topluluklarıyla yapılan ortalama 5 gün konaklamalı düğün organizasyonları turizm için önemli bir kanal oluşturuyor. Her düğün için ortalama 300 yabancı misafir gelirken, bu misafirlerin harcamaları da Türkiye’ye ciddi bir turizm geliri sağlıyor. Konaklama, alışveriş, yeme-içme ve diğer giderleriyle yabancı düğün pastası, ciddi oranda büyüyor. Çok farklı bütçelerle planlanan düğünlerin çoğunun maliyeti milyonlarca doları bulabiliyor.

Düğün sergisi ’Wedding Dream Art’ta açıklamalarda bulunan iç mimar Heval Zengoğlu, 2022 yılında daha çok teknolojiyi gösteren düğünleri yapmayı hedeflediklerini belirterek, "Sektör olarak bunun adımlarını attık. Klasik düğünlerin aksine gelin ve damatların hikayelerini teknolojiye uyarlayarak lüks düğünler yapmayı hedefliyoruz. Teknoloji odaklı ürünler fark oluşturacak. Türkiye’de ilk defa böyle bir sergi yapıyoruz. Bu sergide 2022 düğün trendlerini göstermek ve her masanın bir hikayesini anlatmak istedik. Düğün sektöründe 2022 yılı teknoloji odaklı olacak. İstanbul çok sevilen bir şehir. Boğaz hattının mükemmel yapıları turistleri çok etkiliyor" dedi.

"Bu sene Türkiye’yi milyon dolarlık düğünler bekliyor"

Pandemi döneminde yabancı düğünlerinin yapılmadığını söyleyen Zengoğlu, "2022 yılında çok fazla talebin olacağını düşünüyorum. Hindistan, Lübnan, Pakistan, Afganistan gibi ülkelerin yabancı düğünleri Türkiye’de yapılacak. Özellikle İstanbul, Antalya ve Bodrum’da böyle düğünlere talep var. Önceki senelere göre 2022 yılında daha çok yabancı düğünleri yapılacak. Buna sadece düğün olarak da bakmamak gerekiyor. Yabancı düğünlerinin dolaylı yoldan birçok sektörü etkilediğini söyleyebiliriz. Düğün sebebiyle konaklamaya gelen turistler de çok önemli bir girdi sağlıyorlar. Düğün sektörü aslında ekonomiye ciddi yarar sağlayan bir sektör. Bu sene en çok Afganistan, Pakistan, Lübnan ve Hindistan’dan talepler geldi. 1 milyon dolara da düğün yapılıyor, bütçe yapılacak düğüne göre artabiliyor. Bu işin pek sonunun olduğunu düşünmüyorum. Bu sergiyi yapmamızın amaçlarından bir tanesi de bu işin sonunun olmamasıdır. Bu sene Türkiye’yi milyon dolarlık düğünler bekliyor" ifadelerini kullandı.

İki gün süren etkinlik; özel masa tasarımları, Mapping Show’ları ve dans gösterileriyle 2022 düğün trendlerini sergiledi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 14 23
6. Tottenham 13 22
7. M. United 14 21
8. Wolverhampton 14 21
9. Brighton 14 19
10. Leicester City 14 19
11. Crystal Palace 14 16
12. Brentford 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Granada 15 15
16. Deportivo Alaves 15 14
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7