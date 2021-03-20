Türkiye Merkez Bankası'nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu kimdir?

Buna göre Ağbal, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'inci maddesi kapsamında görevden alındı. Ağbal'ın yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi.

2020 yılının Kasım ayında Murat Uysal'ın yerine Merkez Bankası başkanlığına getirilen Naci Ağbal, yaklaşık dört ay sonra görevden alınmış oldu. Merkez Bankası'nda 21 ay içinde üçüncü başkan değişikliği oldu.

Naci Ağbal, şeffaf olması, kararlı para politikaları ile uluslarası çevrelerce hakkında övgüyle söz ediliyordu.

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu kimdir?

Bayburt'ta 23 Mayıs 1967'de doğan Kavcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdi.

İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü denetim uzmanı olarak bitiren Kavcıoğlu, İngiltere Hastings College'ta işletmecilik üzerine eğitim gördü.

Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamlayan Kavcıoğlu, Esbank TAŞ ve Türkiye Halk Bankası AŞ'de çeşitli görevlerde yer aldı.

Şahap Kavcıoğlu'nun LinkedIn sayfasına göre 1991 yılında Esbank'ta müfettiş yardımcısı olarak göreve başlayan Kavcıoğlu, burada 9 yıl boyunca çeşitli görevlerde bulundu.

Daha sonra Halkbank'ta bölge koordinatörlüğü yapan Kavcıoğlu, 10 yıl boyunca Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. Kavcıoğlu aynı zamanda Yeni Şafak yazarı.

26. dönem Bayburt milletvekili olan Kavcıoğlu, evli ve 3 çocuk babası.