Türkiye, koyun keçi sayısını en hızlı artıran ülkeler içinde yer aldı

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, “Türkiye, 2009-2018 döneminde, hayvan varlığını artırma hızında keçide tüm ülkeler içinde 5’inci, koyunda 15’inci, 10 milyonu aşan hayvan varlığı olan ülkeler içinde keçide 2’nci, 30 milyonu aşan hayvan varlığı olan ülkeler içinde koyunda 3’üncü oldu” dedi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, küçükbaş hayvancılığa dair rakamları paylaşırken, Türkiye’nin bu alanda konumu hakkında bilgiler verdi. Çelik, küçükbaş hayvancılığa verilen önem ve desteğin sonuçlarının alındığını bildirerek, “FAO verilerine göre, Türkiye, 2009-2018 döneminde, hayvan varlığını artırma hızında keçide tüm ülkeler içinde 5’inci, koyunda 15’inci, 10 milyonu aşan hayvan varlığı olan ülkeler içinde keçide 2’nci, 30 milyonu aşan hayvan varlığı olan ülkeler içinde koyunda 3’üncü oldu” dedi.

Çelik, yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, 2009-2018 döneminde Türkiye’nin koyun sayısını yüzde 61,5, yıllık ortalama yüzde 5,47, keçi sayısını ise yüzde 113, yıllık ortalama yüzde 8,76 artırdığını, bu artış hızıyla dünya sıralamasında ilk sıralarda yer aldığını belirtti. Çelik, küçükbaş hayvan varlığını artırmayı sürdüren Türkiye’nin 2009-2020 döneminde, koyun sayısındaki artışını yüzde 96’ya, keçi sayısında yüzde 140,8’e çıkardığını ve toplam küçükbaş varlığını bu dönemde 26,9 milyondan 55 milyona yükselttiğini vurguladı.

Keçide Myanmar’ın ardından hayvan sayısını en hızlı artıran ülke Türkiye

Koyun sayısını artırma hızında Katar, Litvanya, Fiji, Burundi, Tanzanya, Maruitus, Myanmar, Lübnan, Belarus, Birleşik Arap Emirlikleri gibi koyun varlığı açısından dikkate alınmayan ülkelerin ilk sıralarda yer aldığını, ilk 15’te koyun varlığı 30 milyonu aşan önemli koyunculuk ülkelerinden yalnızca, Moğolistan, Çad ve Türkiye’nin yer aldığına dikkati çeken Çelik, şöyle konuştu:

“Koyun varlığı açısından dikkate alınmayacak ülkeleri devre dışı bıraktığımızda Türkiye, 2009-2018 döneminde Moğolistan ve Çad’ın ardından koyun varlığını en hızlı artıran 3’üncü ülke konumunda bulunuyor. Keçi varlığını artırma hızında Türkiye, 2009-2018 döneminde Myanmar, Katar, Malavi ve Togo’nun ardından 5’nci sırada yer alıyor ama bu ülkeler içinde Katar, Malavi ve Togo’nun keçi varlığı son derece sınırlı. Bu ülkeleri hesaplama dışında tuttuğumuzda Türkiye, 10 milyonu aşan keçi varlığı bulunan ülkeler içinde Myanmar’ın ardından 2’inci sırada yer alıyor”.

Koyun ve keçi sayısında Avrupa’da 1’inci sıradayız

Türkiye’nin, koyun ve keçi varlığı belli seviyenin üzerinde yer alan ülkeler içinde başa güreştiğini vurgulayan Çelik, şu bilgileri verdi:

“Küçükbaş hayvancılıkta hızlı bir büyüme içindeyiz. Koyun sayısında Avrupa’da 1’inci, dünyada 8’inci sırayı aldık. Kısa zamanda Çad, Sudan, İran, Nijerya’yı geride bırakarak Çin, Hindistan ve Avustralya’nın ardından 4’üncü sıraya yükseleceğiz. Keçi sayısında da Avrupa’da 1’inciyiz. Dünyada 23’üncü sıradayız. Bu hızla gidersek, keçi sayısında da dünyada ilk 15’te yer alabiliriz. Koyun sütü üretiminde ülke olarak Çin’i geride bıraktık ve dünya 1’incisi olduk. Keçi sütü üretiminde Hindistan, Sudan, Bangladeş, Pakistan ve Fransa’nın ardından 6’ncı sıradayız.

Koyun ve keçi süt ve süt ürünleri üretiminde çok daha önde yer alıyoruz. Koyun sütünde Çin’i geride bırakarak dünya birincisi olduk. Keçi sütünde, Hindistan, Sudan, Bangladeş, Pakistan ve Fransa’nın ardından altıncı sıradayız. Et e süt verimliliğimiz artıyor. Yetiştiricimiz üretiyor, hayvan sayısını artırıyor. 365 gün uğraş isteyen, gecesi gündüzü olmayan, yağmurda, çamurda, sıcakta, soğukta, genellikle zor coğrafyada çalışma gerektiren dünyanın en zor mesleği olan hayvancılığı hakkıyla yapıyor ve sonucunu ülke olarak alıyoruz”.

Sektörün geleceği parlak

Sektörün geleceğinin parlak olduğunu, ihracata başlandığını, bu gelişimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin büyük desteklerini gördüklerini belirten Çelik, “Kendilerine sektörümüz ve 270 bin yetiştiricimiz adına teşekkür ediyorum. Hem Cumhurbaşkanımız hem de Tarım ve Orman Bakanımız küçükbaş hayvancılığa büyük önem veriyorlar ve desteklerini esirgemiyorlar” dedi.

Hayvan sayısı artmaya devam ederken, üretimin sürdürülebilir olması için yapılması gerekenler de bulunduğunu bildiren Çelik, sözlerini şöyle tamamladı:

“Hollanda’nın 5 katı kadar bir alana yayılan, 15,8 milyon hektarı bulan orman, mera ya da tarım alanı olarak kullanılmayan boş alanlar mera haline dönüştürülsün, en ucuz yem kaynağı mera ve çayırlar ıslah edilsin, verimliliği artırılsın, suya kavuşturulmamış Kıbrıs adasının iki katından büyük olan 1,9 milyon hektar alan suya kavuşturulsun, bu alanlarda yem bitkileri ekimi teşvik edilsin, en önemli sorunlarımızdan biri olan çoban sorumuz çözülsün, girdi maliyetleri düşürülsün, destekler artırılarak sürdürülsün, destek ve teşviklerde, genç nüfusa, aile işletmelerine, hayvancılığa öncelik tanınsın”.