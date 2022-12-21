Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: "Artık ücretlerde refah payı uygulamasına geçmemiz gerektiği kanaatindeyiz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile toplantı gerçekleştiren Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Artık ücretlerde refah payı uygulamasına geçmemiz gerektiği kanaatindeyiz" dedi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve yönetim kurulu üyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleşen görüşmede 3 bin 600 ek gösterge, sözleşmeli personele kadro, ek zam, vergi dilimleri ve diğer konulara ilişkin kamu görevlilerinin talepleri gündeme geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci, refah payı uygulamasına geçilmesi gerektiğini dile getirerek, "Ocak ayı itibarıyla çalışanlarımıza ilave bir zam yapılması artık zaruri bir hal almıştır. Bununla birlikte çalışanlarımızın alım gücünü artırabilmek için de artık ücretlerde refah payı uygulamasına geçmemiz gerektiği kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.

Kahveci, konuşmasına şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz dönemlerde, parlamento tatile girmeden bir önceki yasama yılında biliyorsunuz 3 bin 600 ek göstergeyle ilgili düzenlemeler yapıldı. 3 bin 600 ile ilgili önemli bir mesafe katettiğimizi Bakan ile paylaştık. 4 meslek grubuyla sınırlı kalmadı, kademeli ek gösterge artırımı söz konusu oldu. O 4 meslek grubunun eğitim durumlarında da gelişmeler yaşandı. Ancak şu an itibarıyla geldiğimiz noktada birinci dereceye düşen kamu çalışanlarının da ek göstergesinin 3 bin 600 olması noktasında bizim bir talebimiz var. Bakan da bu talebi makul karşıladı."