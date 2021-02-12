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Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası aktif büyüklüğünü %45 artırdı

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 2020 yılsonu itibarıyla aktif büyüklüğünü 2019 yılsonuna göre %45 oranında artırarak 28,1 milyar TL’ye yükseltti. Bankanın 2020 yılı net kârı ise bir önceki yıla göre %12 artışla 502 milyon TL’ye ulaştı.

Ekonomi 12.02.2021, 09:31
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Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası aktif büyüklüğünü %45 artırdı

Kalkınma odaklı büyümesine 2020 yılında da devam eden Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, yıllık finansal sonuçlarını açıkladı. 2020 yılında aktiflerini bir önceki yıla göre %45 büyüterek yaklaşık 28,1 milyar TL’ye yükselten Bankanın kredi portföyü de %35’lik artışla 20,4 milyar TL’ye ulaştı.

Bankanın toplam finansal varlıkları 2020 yılında bir önceki yıla göre %89 artış göstererek 6,1 milyar TL’ye, öz kaynakları ise %52 artışla 3,6 milyar TL’ye ulaştı.   

Aktif kalitesinin önemli bir göstergesi olan brüt takipteki kredilerin toplam kredilere oranı Bankacılık sektör ortalamasının oldukça altında %1 seviyesinde gerçekleşti. Bankanın sermaye yeterlilik oranı yılsonu itibarıyla %22,35 olurken, Bankanın 2020 yılı net dönem kârı ise bir önceki yıla göre %12 artarak 502 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

2021 sonunda 1,7 milyar dolarlık kaynak yatırımcılarla buluşacak

Bankanın sürdürülebilir büyümesine 2020 yılında da devam ettiğini ve bunu finansal sonuçlarda da gördüklerini belirten Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, 2021 yılında da güçlü büyüme ivmesini koruyacaklarını açıkladı. Türkiye'nin kalkınma öncelikleri doğrultusunda kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerini rekabetçi ve dinamik bir şekilde yerine getirmeye devam ettiklerini belirten İbrahim Öztop, “Salgın döneminin beraberinde getirdiği zorluklara rağmen 2020 yılında da Bankamızın büyüme ivmesi hız kesmedi. Ülkemizin üretim potansiyelinin artırılması ve Covid-19 salgınının ekonomik faaliyet üzerindeki etkilerinin dengelenmesi için uluslararası kaynaklardan temin edilen kredi ve fonlar büyük önem arz ediyor. Banka olarak son 15 yılda yurt dışından temin ettiğimiz kaynağın üçte birini 2020 yılında ülkemize kazandırdık. 2021’de de bu yaklaşım ve hizmet anlayışıyla çalışmaya ara vermeden devam ederek, iki yılın sonunda 1,7 milyar dolarlık kaynağı işletmelerle buluşturmayı hedefliyoruz.” dedi.

Salgın döneminde 550 milyon dolarlık fon ile en yüksek kaynağı ülkemize getirdik 

2020 yılında önemli projeler hayata geçirerek, ülke ekonomisine ve yatırımcılara destek olduklarını vurgulayan Öztop, “2020 yılı içerisinde ekonomiye uzun vadeli yeni kaynaklar kazandırdık. 11. Kalkınma Planı’nda önceliklendirilen sektörleri desteklemek ve dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı 18 milyar TL’lik ‘Yatırıma Destek Kredisi’ni 10 yıl vadeli olarak yatırım yapan işletmelerimizle buluşturduk. Salgından etkilenen işletmelerin üretim ve istihdamını artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdik. Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan ülkemize getirdiğimiz 300 milyon dolarlık Türkiye Covid-19 Kredisini işletmelerimize kullandırmaya başladık. Dünya Bankası ile 250 milyon dolarlık bir kredi anlaşması daha imzaladık. 2020 yılında toplam 550 milyon dolarlık kaynak ile Covid-19 kapsamında uluslararası kaynak kuruluşlarından ülkemize en yüksek fonu getiren Banka olduk. 2021 yılında normalleşme ve toparlanmayla birlikte ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için yarattığımız katma değeri daha da artırarak ve işletmelerimizin yatırımlarını her zaman olduğu gibi bu yıl da destekleyerek, Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

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