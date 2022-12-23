Türkiye ilk 11 ayda 47 milyondan fazla yabancı ziyaretçi ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı turizm istatistiklerini açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanlığının Ocak-Kasım 2022 verilerine göre Türkiye’yi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 84,77 artışla 42 milyon 164 bin 954 yabancı ziyaret etti. Kasım ayında da yabancı ziyaretçi sayısı yine geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,64 artarak, 2 milyon 551 bin 483’e ulaştı.

En çok ziyaretçi gönderen ülke Almanya

Yılın ilk 11 ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 5 milyon 481 bin 385 ziyaretçi ile Almanya birinci, 4 milyon 945 bin 198 kişi ile Rusya Federasyonu ikinci, 3 milyon 301 bin 112 kişi ile İngiltere üçüncü sırada yer aldı. İngiltere’yi Bulgaristan ve İran izledi.

Kasım ayında en çok ziyaretçi gönderen ülke Rusya

Türkiye’ye Kasım 2022’de en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise 312 bin 486 ziyaretçi ile Rusya Federasyonu birinci, 232 bin 709 kişi ile Bulgaristan ikinci, 207 bin 340 kişi ile Almanya üçüncü sırada yer aldı.