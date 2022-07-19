Türkiye ile Ortadoğu’nun ticaret ağını birleşecek

Türkiye-Ortadoğu Ticaret Fuarı’nın tanıtım toplantısında konuşan İstamonu Medya ve Fuarcılık Genel Müdürü Hüseyin Karadeniz, “Bu kent artık göç veren değil, göç alan bir il olması lazım. Yerinde istihdamı arttırmak, güzel ve kaliteli yaşama katkı sağlamak gerekiyor” dedi.

21-24 Eylül tarihlerinde Kastamonu’da gerçekleştirilecek olan ve Batı Karadeniz’in ilk karma fuarı özelliğini taşıyan Türkiye-Ortadoğu Ticaret Fuarı’nın (TRADEF) tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Bir otelde yapılan TRADEF’in tanıtım toplantısına Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (USİAD) Başkanı Nevaf Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri, ilçe belediye başkanları, İstamonu Medya ve Fuarcılık Genel Müdürü Hüseyin Karadeniz ve işadamları katıldı.

“5 ayda fuardaki stantlarımızın yüzde 80’ini doldurduk”

TRADEF Fuarı hakkında bilgiler veren İstamonu Medya ve Fuarcılık Genel Müdürü Hüseyin Karadeniz, “2012 yılından bu yana İstanbul’da sadece bir gazete çıkarmadık, insanların Türkiye’nin en büyük mega kentinde bir araya gelmesi için sempozyum, panel gibi birçok faaliyet gerçekleştirdik. 2016’ya gelindiğinde Türkiye’nin resmi şehir fuarı Kastamonu Sanayi ve İş Dünyası Fuarı’na (KASTEXPO) imza attık. 2017 yılında Türkiye’nin 2’nci KASTEXPO Fuarı’nı gerçekleştirdim. Yıl 2018’e geldiğinde Batı Karadeniz Turizm, Tanıtımı ve İşbirliği Fuarı’nı (BAKAF) gerçekleştirdik. Bu 3 fuarda Türkiye’de örneği olmayan fuarlardı. BAKAF’ta hedeflerim çok büyüktü. Orada 2 şey önüme çıktı. Bunlardan 1’inci lobi eksikliğimizi gördüm. 2’ncisi fuarın açılışına erken seçime denk geldiğinden bir milyon zararla kapattım. 2 yıllık sürecin sonunda olmayan bir fuara imza atmak istedik. Kastamonu’da bölgesel ve uluslararası bir fuara ev sahipliği yapmak istedik. 2020’nin başında Odalar ve Borsalar Birliği’ne kayıtlı olarak Türkiye-Ortadoğu Ticaret Fuarı’nı yapma kararı aldık. 5 aylık zamanda fuardaki stantlarımızın yüzde 80’ini doldurmuş bulunuyoruz” dedi.

“Kastamonu’nun uluslararası tanıtımına katkı sunacağız”

Kastamonu’nun ilk defa bölgesel bir fuara ev sahipliği yapacağını söyleyen Karadeniz, “Karma Ticaret Fuarı anlamında ilk defa bölge içinde çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Türkiye’de 276 tane fuar yapabilme yetkisine sahip şirketlerden bir tanesiyiz. Türkiye’de ilçelerin gelişim standartları aynı değil. İstamonu Fuarcılık olarak Kastamonu’da bu fuarı yapıyor olabilmemiz, birincisi Kastamonu’yu yerinde tanıtımı, ikincisi bu tür kentlerin fuar ve kongre turizmi ile ön plana çıkması için yapılmıştır. 2022 yılında Odalar ve Borsalar Birliği 435 fuara ‘olur’ vermiştir. 430 fuar ihtisas, 5 tanesi genel fuardır. Tabiri caizse ‘Türkiye’de genel fuar yapmak, hamal işidir’, çünkü ne KOSGE B desteği vardır, ne de uluslararası anlamda devletten bir teşvikiniz vardır. Sıfır teşvik. Sadece katılımcılardan aldığınız ücretle bunu çevirmeye çalışırsınız. Bizim ihtisas fuarı gibi bir fuarı ilk etapta Kastamonu’da yapma şansımız yok. Bu tür şehirlerde ilk fuarlarda mozaiği zengin tutamazsanız, renkli alanlar oluşturamazsanız, ihtisas fuarı şansınız yok. Küçük adımlarla ama büyük niyetlerle yola çıkıldı. Bu noktada hem Dışişleri Bakanlığı hem Ticaret Bakanlığıyla yaptığımız görüşmeler neticesinde, biz 25 Körfez ve Ortadoğu ülkesiyle yaptığımız görüşmelerle olumlu sonuçlar çıktı. Çeşitli vesilelerle Kastamonu adını uluslararası arenaya taşımak için çabalıyoruz. Şu anda 55 tane katılımcı firma var. Bu 55 firmanın içinde 9 tanesi Türkiye’nin ilk 500’ünde yer alan firmalar. Yine Türkiye’nin yazılım devi anlamında ilk 3’ünde ve ilk 20’sinde yer alan firmalar var. Bu fuarcılık kültürünü bu şehre dokundurmak, daha öteye taşımak için bir yol kat ettik. Güzel bir yola çıktık. Kastamonu’nun ihtiyaç duyduğu uluslararası tanıtımına katkı sunacağımızdan çok mutluyum. Bu noktada inşallah bir çığır açacağız. Her şeyiyle alnı şanlı bir fuara imza atacağız. Bu şehrin makus kaderini değiştirmek zorundayız. Köyler bitme noktasına gelmiş. Yerinde istihdamı arttırmak lazım. Güzel ve kaliteli yaşama katkı sağlamak lazım. Bu kent artık göç veren değil, göç alan bir il olması lazım. Pandemi sürecinde geri dönüşler başladı zaten. Güzel, hatırı sayılır, bu şehrin ekolojik dengesini bozmadan, kararlı, emin adımlarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sizlerin katkısıyla güzel işlere de vesile olacağız” diye konuştu.

“6. Yatırım ve Ticaret Zirvesini Kastamonu’da yapmayı planlıyoruz”

Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (USİAD) Başkanı Nevaf Kılıç ise “USİAD; Afganistan’da, Özbekistan’da, Finlandiya’da, İsveç’te, Moldova’da, Romanya’da, Irak’ta şubeleri olan, Türkiye’nin önemli şehirlerinde şubeleri olan uluslararası bir dernek. Irak uzmanlık ülkemiz. Irak komşu ülkeler arasındaki en önemli ticaret partnerimiz. Geçen yıl 10 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Tabii 2013 yılında Almanya’dan sonra en fazla ihracat yaptığımız 2’nci ülkeydi. Bundan sonraki süreçte ihracatımız daha da artacak. Çünkü Irak ile kültürel bağlantımız var, dini bağlantılarımız var, aynı dili konuşuyoruz, aynı coğrafyayı paylaşıyoruz. 110 yıl önce aynı imparatorluğun parçalarıydık. 2013 yılına kadar müteahhitlerimiz yılda 5 milyar dolarlık projeler alıyorlardı. Gayrimenkul satışında Irak yine birinci sırada. Bugüne kadar Türkiye-Irak ticaretine yönelik 5 zirve gerçekleştirdik. 6’ncısı da fuarla eşzamanlı olarak Kastamonu’da yapmayı planlıyoruz. Irak ile ilişkilerimiz çok iyi. Fuar Kastamonu için çok önemli bir bence. Anadolu’nun şehirlerinde yapılması çok anlamlı. Irak’ın Türkmeneli Şehri Kerkük’ü, Kastamonu ile kardeş şehir yapmak için çalışmalar yapmak istiyoruz. Mersin ile Erbil kardeş şehir oluyor. 6’ncı Türkiye-Irak Yatırım ve Ticaret Zirvesi’ni Kastamonu’da yapmak istiyoruz. Merkezi hükümet ve bölgesel yönetimden, Ticaret Bakanları, Tarım Bakanları, bölge bakanları, belediye başkanları, Irak’ın büyükelçisi, başkonsoloslarını davet etmek istiyoruz. Irak’taki üst düzey işadamlarını Kastamonu’ya getirmek istiyoruz. Kastamonu’dan Irak’a yapılan ihracatı en az 10’a katlamayı planlıyoruz. Bu iş insanları da Kastamonu’da yatırım yapmak için teşvik edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“En çok izlenen 10 TV kanalını Kastamonu’ya getirmeyi planlıyoruz”

Kastamonu’ya ilk defa geldiğini vurgulayan Kılıç, “Burası gerçekten doğa harikası bir şehir. Buradaki zirve çerçevesinde Irak’ta en çok izlenen 10 TV kanalını da Kastamonu’ya getirmeyi planlıyoruz. Irak’ın gündeminde 5 gün boyunca Kastamonu olacak. Türkiye’ye tur yapan 5 büyük acenteyi de davet edip, bundan sonraki turlarını İstanbul-Antalya yerine, İstanbul-Kastamonu yapılmasını isteyeceğiz. Zirve sayesinde yapılacak tanıtım 200-300 bin dolarla yapılamaz. Biz zirve için Kastamonu seçtik. Heyetin 3 gün boyunca konaklamasını sağlarsanız, diğer masrafları biz karşılayacağız” şeklinde konuştu.

“Kastamonu turizmde patlama noktasına gelecek”

Kastamonu’nun turizminin patlama noktasına geleceğini vurgulayan Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu da bu tarz bir fuarın Kastamonu’da ilk kez yapılacağını belirterek, “Türkiye’de de sınırlı sayıda yapılan bir fuar. Bunlar Kastamonu’nun tanıtım yüzleri. Bizler için de çok önemli. Kastamonu’ya gelince Kastamonu’ya aşık olmamak mümkün değil. Bu anlamda artık ülkeler, bölgeler değil; şehirler, ilçeler yarışıyor. Çünkü ekonomi hayatın vazgeçilmezi. En küçük fiyat artışında herkes anormal derecede etkileniyor. Dolayısıyla ferdi başarılardan ziyade köylerin, ilçelerin, şehirlerin topyekun bu hareketin içinde olması, parayı çevirebilmesi çok önemli. Bu noktada da olmazsa olmazımız tanıtım. Turizmin belli birleşenleri var. Kimisi denizi, kimisi kış turizmini, kimisi doğa turizmin, kimisi tarih merakı var, kimisi gastronomi turizmini tercih ediyor. Kastamonu bu anlamda herkesin zevkine hitap eden, herkese cevap verebilen bir il. Böyle bir dokuyu Türkiye’nin çok az yerinde bulabilirsiniz. Bunları mutlaka ama mutlaka bizim artıya çevirip duyurabilmemiz çok önemli. Sahip oldukların karşındakinin bildiği kadarıyla var. Eğer karşındaki bilmiyorsa ne kadar övünürsen övün. Dolayısıyla şehirlerin tanıtımı çok önemli. Bunlarda bu tarz fuarlarla oluyor. Biz bugüne kadar bunlara destek verdik. Ben bu konuda hiçbir fırsatı kaçırmadım. Mümkün oldukça şehri tanıtmaya gayret ettim. Tabii en önemlisi de şehri tanıtırken, bunun topyekun bir harekat olması. Siz şehri tanıtmak için ne kadar gayret ederseniz edin, bu halkın katılımıyla da olabilecek bir şey. Kastamonu için hayalim konakları otel ve restoran tarzında işletmektir. Bunun için yatırımcıya ihtiyacımız var. Her konağın farklı yönüyle öne çıkmasını arzu ediyorum. Kastamonu’nu tanıtım yüzünde en önemli alanlardan biri gastronomi, bu anlamda da yöresel lezzetlerimizi birer tane konağın üstlenmesi lazım ve hakkını vererek yapması lazım. Bütün bunları yaptığımız zaman Kastamonu hakkettiği yere gelecektir. Kastamonu nüfusunun 4-5 katı İstanbul’da yaşıyor. Bu kadar göçten dolayı şehir büyümemiş ama bir taraftan da şehir bozulmamış. Bu tarz yerlerin daha çok restore edilmesiyle, zihniyetteki değişiklerle buraları güzel işletebilirsek Kastamonu turizmde patlama yapan illerin başında gelecek. Bayramda il dışından gelen çok misafirler var. Hepsi şehri hayranlıkla seyrediyorlardı ve hepsi çok mutluydu. İnşallah herkesin kazandığı bir fuar olur, heybesine bir şeyler koyabilirler. En büyük payda Kastamonu’nu geneline düşer, bu yeni yapılacak fuarlarında habercisi olur inşallah” dedi.

Konuşmaların ardından ilçe belediye başkanları ve toplantıya katılan işadamları da görüşlerini bildirdi.