Türkiye ile Fas arasında ekonomik iş birliği toplantısı yapıldı

Ankara’da, Fas Krallığı’ndan Türkiye’ye gelen çok sayıda iş adamının ve Türk şirketlerinin katılımıyla Türkiye-Fas Ekonomik İş Birliği Toplantısı gerçekleştirildi.

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) kuruluşunun Fas Krallığı temsilciğinin organizasyonu ile Fas’tan çok sayıda iş adamı, iki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla Ankara’ya ziyaret gerçekleştirdi. Ankara’da özel bir hotelde yapılan toplantıda, Türk şirketleri ve Fas şirketleri çok fazla sektörde iş birliği kararları alarak ticari iş birliği yaptı.

Toplantıda konuşan SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, “Öncelikle Türkiye’ye yapmış olduğunuz ziyaret için çok teşekkür ederiz. Türk şirketleri olarak Türkiye ile Fas arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerimize çok önem veriyoruz ve bu ilişkilerimizi daha da güçlendirmek amacıyla SANKON kuruluşu olarak bütün imkanlarımızla girişimlerde bulunmaya hazırız. Fas Krallığı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Afrika kıtasında en güçlü stratejik müttefikidir. Bu durumu Türk şirketleri olarak büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

“İş birliği yapmaya hazırız”

Fas Krallığı heyetinin başkanı, SANKON Fas Krallığı Temsilcisi iş adamı Boussmara Abdelaziz ise Türk halkına ve SANKON kuruluşuna misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. Türk şirketlerine, Fas Krallığı’nın yatırım olanaklarından bahseden Boussmara Abdelaziz, Türk şirketlerini Fas Krallığı’na yatırım yapmaya davet etti. Abdelaziz, “Fas Krallığı şirketleri olarak Türk şirketleri ile iki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilerimize katkı sağlamak amacıyla iş birliği yapmaya hazırız” diye konuştu.