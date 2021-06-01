Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ilişkiler ne durumda?

Bugün Türkiye ve Çin ilişkileri ekonomi, turizm, ulaştırma, ticaret gibi alanlar başta olmak üzere birçok alanda istikrarlı bir şekilde gelişmeye devam etmektedir. Kuşak ve yol projesi kapsamında da ciddi yatırımlar yapılmaktadır. Kuşak ve yol projesine bağlı olarak gelişen sektörler hem ithalat hem de ihracat potansiyelleri sunuyor.

Türkiye, Cep Telefonu Üretiminde Çin’in Gözdesi:

Çin ihracata dayalı büyüme modelinden ithalata da öncelik veren bir politikaya geçiyor. Türkiye’nin avantajları nedeniyle, Türkiye’de yatırım yapan Çinli cep telefonu üreticilerinin sayısı da artmaya devam ediyor. Genel olarak bakıldığında Çin’de akıllı telefon üretimi gerçekleştiren birçok firma bulunuyor. Fakat bunların pek çoğunun hedefi iç pazar olduğundan şimdiye kadar isimlerini bile duymamıştık. Şimdi ise ülkemizde akıllı telefon satışı yapan Çinli üreticiler mevcut. Huawei, Xiaomi, Honor, Oppo, Vivo, Realme ve Tecno gibi isimler global pazarı hedefledikleri için yolları Türkiye’yle de kesişti.

Çinli Firmalar Türk Çözüm Ortağı Arıyor:

Türkiye pazarına girmek isteyen Çinli şirketler, kuruluş işlemleri, insan kaynakları hizmeti, tercüme hizmeti, hukuk hizmetleri, reklam tanıtım, organizasyon, catering, lojistik gibi birçok alanda ihtiyaçlarını çözecek güvenilir çözüm ortakları aramaktalar.

Türkiye-Çin arasındaki ekonomik ilişkiler ne durumda?

Başlıca İhraç Ürünlerimiz: Mermer ve traverten, krom, bakır, kurşun, demir, çinko, tabii borat cevherleri, bor oksitleri ve borik asitler

Başlıca İthal Ürünlerimiz: Otomatik bilgi işlem makinaları ve üniteleri, hücresel/diğer kablosuz ağlar için telefonlar, oyuncaklar, ses-görüntü ve diğer bilgileri almaya, çevirmeye ve vermeye yarayan araçlar, yük/insan taşıma amaçlı gemiler

İkili ticaret hacminde ilk kez 1 milyar ABD Doları’nın aşıldığı 2000 yılından bu yana ikili ticari ilişkilerimizde önemli ivme kaydedilmiştir.

Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Doğu Asya’daki en büyük ticari ortağımızdır.

2020'de hangi üründen kaç milyon dolarlık ihracat kaç milyon dolarlık ithalat yapmışız.

Türkiye'nin Çin'e sattığı ve Çin'den aldığı ürünler.

Türkiye Çin'in en fazla mal sattığı 28. ülke konumunda. Yine Türkiye, Çin'in en fazla ürün aldığı ülkeler sıralamasında ise 59. sırada bulunuyor.