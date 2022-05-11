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Türkiye ihracat iklimi endeksi Nisan’da 54,4’e yükseldi

Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Nisan’da 54,4’e yükseldi. Endeks, imalatçıların yurt dışı talep koşullarında belirgin bir iyileşmeye işaret etti ve iyileşmenin hızı mart ayına göre hafif artış gösterdi. Böylece ihracat iklimi son 15 aylık dönem boyunca güçlendi.

Ekonomi 11.05.2022, 10:26 11.05.2022, 10:38
Türkiye ihracat iklimi endeksi Nisan’da 54,4’e yükseldi

Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Nisan’da 54,4’e yükseldi. Endeks, imalatçıların yurt dışı talep koşullarında belirgin bir iyileşmeye işaret etti ve iyileşmenin hızı mart ayına göre hafif artış gösterdi. Böylece ihracat iklimi son 15 aylık dönem boyunca güçlendi.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin Nisan 2022 dönemi sonuçları açıklandı. Endekste eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Mart’ta 53,9 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Nisan’da 54,4’e yükseldi. Son veriler, imalatçıların yurt dışı talep koşullarında belirgin bir iyileşmeye işaret etti ve iyileşmenin hızı mart ayına göre hafif artış gösterdi. Böylece ihracat iklimi son 15 aylık dönem boyunca güçlendi.

Euro Bölgesindeki büyüme, zorlukları telafi etti

Rapora göre Nisan ayında Türk ihracatçılarının en büyük sekiz ihracat pazarında ekonomik aktivite büyüme kaydetti. Euro Bölgesi’nde gevşetilen salgın tedbirlerinin ekonomik aktiviteye sağladığı destek, tedarik zinciri aksamalarının ve keskin fiyat artışlarının yol açtığı zorlukları telafi etti. İtalya, İspanya, Fransa ve Hollanda’da üretim büyümesi ikinci çeyreğin başında ivme kazandı. Buna karşılık, Almanya’da üretim artış hızı yeniden 2022’de görülen en düşük seviyeye geriledi. Türk imalatçılarının diğer iki ana ihracat pazarı olan ABD ve Birleşik Krallık’ta ise büyüme hız kaybetmesine rağmen yüksek temposunu korudu.

Rusya’da üretim daraldı ancak marta kıyasla hız kesti

Birleşik Arap Emirlikleri’nde petrol dışı ekonomik aktivite nisan ayında güçlü bir şekilde artmaya devam etti ve büyüme yıl başından bu yana en yüksek hıza ulaştı. Nisan ayında üretimin daralma kaydettiği en büyük ihracat pazarı, Türk imalat sanayi ihracatının yaklaşık yüzde 2’sini oluşturan Rusya oldu. Ukrayna’da yaşanan savaş ve uygulanan yaptırımlar sonucu Rusya’nın ekonomik aktivitesi üst üste ikinci ay gerileme kaydetti. Ancak düşüş mart ayına kıyasla hız kesti. Nisan ayında bir diğer endişe konusu, Covid-19 salgınına karşı uygulanan sıkı önlemlerin ekonomik aktiviteyi olumsuz etkilediği Çin oldu. Üretimdeki gerileme Şubat 2020 sonrası en belirgin düzeyde gerçekleşti ve anket kapsamındaki ülkeler içerisinde en yüksek oranda kaydedildi.

Buna karşılık, ekonomik aktivitedeki en güçlü genişleme ise beş yılı aşkın veri serisinin en yüksek büyüme hızına ulaşan Katar’da kaydedildi. Orta Doğu’nun diğer bölgelerine bakıldığında, üretimin Mısır ve Lübnan’da üretimin gerilediği, Suudi Arabistan’da ise artmaya devam ettiği görüldü.

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