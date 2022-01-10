Türkiye ihracat iklimi endeksi Aralık’ta 53,9 oldu

Türkiye imalat sektörü ihracat iklimi endeksi, Aralık’ta 53,9 olarak kaydedildi ve ihracat ikliminde güçlenmenin sağlıklı bir şekilde sürdüğüne işaret etti.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin Aralık 2021 dönemi sonuçları açıklandı. Endekste eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Aralık’ta 53,9 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi ihracat ikliminde güçlenmenin sağlıklı bir şekilde sürdüğüne işaret etti. Bu gerçekleşmeyle birlikte mevcut iyileşme trendi 11 aya ulaşmış oldu. Ancak Covid-19 salgınının Omikron varyantının ortaya çıkması ve buna bağlı olarak ana ihracat pazarlarında yaşanan aksamalar nedeniyle talep koşullarındaki iyileşme son 10 ayın en ılımlı düzeyinde gerçekleşti. Endeks, kasımda kaydedilen 55,1 değerinin altında kaldı ve geçen yılın şubat ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

ABD’de keskin artış sürerken, Avrupa’da Omicron büyümeyi yavaşlattı

Türk imalatçıları için önemli dış pazarlardan biri olan ve toplam ihracattan yüzde 6 pay alan ABD, aralık ayında talepteki büyümenin önemli bir kaynağı olmayı sürdürdü. Ülkede ekonomik aktivite keskin bir şekilde artmaya devam etti ve kasım ayına göre gerçekleşen ivme kaybı çok ılımlı seviyede kaldı. Buna karşılık Avrupa’da genel olarak Covid-19 salgını ve Omikron varyantının ortaya çıkışı aralık ayında ekonomik aktiviteyi olumsuz etkiledi ve büyümede yavaşlama sinyalleri belirginleşti. Almanya’da 17 ay süren genişleme döneminin ardından üretimin hafif bir düşüş göstermesi dikkat çekti. Türk imalatçılarının en büyük ikinci ihracat pazarı olan Birleşik Krallık’ta ekonomik büyüme belirgin bir şekilde yavaşlayarak son 10 aydır devam eden artış sürecinin en düşük hızında gerçekleşti. İtalya, Fransa, İspanya, Hollanda ve İrlanda’da da ekonomik aktivitenin daha yavaş arttığı gözlendi. Omikron varyantının ilk tespit edildiği ülke olan ve Türk imalat sanayi ihracatındaki payı yüzde 1’in altında olan Güney Afrika’da ekonomik aktivite daraldı. Orta ve Doğu Avrupa’nın bazı bölgelerinde ise daha olumlu gelişmeler izlendi. Polonya ve Çek Cumhuriyeti’nde büyüme hızlanırken Rusya’da ekonomik aktivite iki aylık daralmanın ardından ılımlı artış kaydetti.

Orta Doğu’da bazı ülkelerde güçlü büyüme sürdü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar’ın da yer aldığı bazı Orta Doğu ülkelerinde yine güçlü büyüme gözlendi. BAE’de iki buçuk yıla yakın bir dönemin en yüksek üretim artışı gerçekleşti. Ancak bölgedeki diğer ülkeler zorlanmaya devam etti. Mısır ve Lübnan’da ekonomik aktivite daralma eğilimini sürdürdü. Geçen yılın başlarında Asya ekonomilerinde aksamalara yol açan Delta varyantının etkileri azalmaya devam etti ve bu ülkeler yılın sonunda genel olarak olumlu bir performans sergiledi.